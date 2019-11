El telèfon d’Emergències 112 atén cinc cridades al dia relacionades amb situacions de risc per violència de gènere

Print This Post

La consellera de Justícia assegura que aquestes xifres “justifiquen l’esforç del Consell per a erradicar el terrorisme masclista”

L’Institut Valencià de Seguretat Pública augmenta en un 40% l’oferta formativa especialitzada en violència de gènere per a policies locals

El telèfon d’emergències 112 de la Comunitat Valenciana ha rebut des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre d’enguany, cinc cridades al dia (1.594) relacionades amb situacions de risc per violència de gènere. Aquest tipus de comunicacions, segons els protocols establits per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, són identificades i ateses de manera prioritària.

Segons ha explicat la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, “el telèfon 112 ha atés cinc cridades al dia relacionades amb incidents vinculats a la violència de gènere”. Aquestes xifres, “justifiquen plenament l’esforç i el compromís que el Consell duu a terme per a erradicar el terrorisme masclista de les estructures de la nostra societat”.

El 112 Comunitat Valenciana atén les trucades de casos de violència de gènere que impliquen una situació d’emergència derivades des del telèfon d’atenció 016, des del servei d’Atenció i Protecció per a Víctimes de la Violència de Gènere de la Creu Roja (Atenpro) i des dels Centres Dona 24 hores, gràcies als acords de col·laboració signats amb aquestes tres institucions. En aquest sentit, les trucades derivades del 016 han sigut 431, les dels Centres Dona 24 hores, 51 i les del servei Atenpro de Creu Roja, 1.112.

Per tipus d’incidents, el 93% de les trucades (1.483) estan relacionades amb problemes de seguretat i el 5% (89) són incidents sanitaris.

A la vista d’aquestes dades, Gabriela Bravo ha assegurat que el seu departament, “continuarà treballant per a oferir més recursos per a ajudar les víctimes, més i millor coordinació dels serveis públics i més formació per als professionals que, des de tots els àmbits implicats, atenen les dones que pateixen maltractament”.

En aquest sentit, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències a través de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències ha augmentat en un 40% respecte a 2018 la seua oferta formativa en violència de gènere dirigida a les policies locals i en la qual està prevista la participació de 113 agents.

A aquesta formació s’afig el Diploma Especialista en Violència de Gènere que ha tingut cinc edicions des de 2014 i des de fa dues s’imparteix en col·laboració amb la Universitat d’Alacant. Des que va començar ho han cursat 291 persones, 32 en l’edició de 2019.