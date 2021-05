El teletreball de l’Ajuntament de València, entre els tres finalistes dels premis @asLAN a la digitalització

Connect on Linked in

Fuset ha destacat els diferents reconeixements que està rebent l’Ajuntament de València per la seua transformació digital

El regidor d’Administració Electrònica i Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha anunciat un nou reconeixement públic per a un dels projectes municipals de transformació digital. Es tracta, concretament, del Projecte de Teletreball i Escriptors Virtuals, que s’ha situat com a projecte de transformació digital en l’Administració Pública entre els tres finalistes en la XIII convocatòria de premis @asLAN Digitalització en les Administracions Públiques.

Estos guardons reconeixen “la utilitat dels projectes de les administracions públiques per a reduir l’impacte de la crisi de la COVID-19 en el sector públic i l’avanç sense precedents en la digitalització dels servicis al ciutadà”. De fet, establixen com a objectiu “reconéixer públicament les experiències d’èxit en l’Administració Pública Espanyola en la implantació de noves tecnologies per a prestar millors servicis al ciutadà, millorar l’eficiència i optimitzar costos, així com la iniciativa i l’esforç dels responsables que els han liderat”.

A esta edició s’han presentat un total de 59 Casos d’Èxit de més de 55 Empreses i Organismes Públics, entre els quals han sigut seleccionats tres finalistes per categoria, a través d’un procés obert i transparent en el qual han participat amb les seues votacions les empreses associades @asLAN i la Comissió de relació amb les Administracions Públiques. A partir d’ara, queden obertes les votacions i el lliurament de premis se celebrarà el pròxim 2 de juny, en el marc del Congrés ASLAN2021.

Fuset ha posat en valor el treball de l’Ajuntament de València pel que fa a la transformació digital i ha recordat el premi a l’Oficina de Ciutat Intel·ligent a l’abril de 2019 com a millor projecte de Transformació de l’Administració Pública en la categoria d’Impuls al Talent Digital en l’onzena edició dels premis @asLAN Innovation IT i Transformació Digital. També ha recordat el reconeixement fa uns mesos a l’Ajuntament, i en concret al seu projecte d’implantació digital del teletreball com a solució a les restriccions per la pandèmia, per part de la revista Computing, referent en el món de les tecnologies de la informació en tot l’Estat.

“Férem un gran treball, passant en temps rècord de poc més de 200 llocs de teletreball a més de 2.500, aprofitant les solucions tecnològiques perquè l’Ajuntament no només no es detinguera sinó que es reforçara davant la necessitat de tramitar milers d’ajudes i actuacions amb què fer front a la crisi sanitària, econòmica i social de la pandèmia”, ha destacat Fuset, per a qui “si la digitalització està sent clau per superar la pandèmia, encara ho serà més en un escenari postcovid”.