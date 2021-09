El TEM arranca la seua nova temporada amb dos estrenes absolutes

Connect on Linked in

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha presentat la nova programació del Teatre El Musical, “inclusiva i oberta a la creació local, nacional i internacional”

El Teatre El Musical, TEM, arranca la seua nova temporada, amb una programació que conjumina el teatre de text, la dansa, la música en viu, el circ i la poesia, en una proposta que oferirà diverses estrenes i que, de nou, pararà atenció especial al treball dels creadors i creadors del nostre territori. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha presentat este matí la nova temporada, que arrancarà esta mateixa setmana i s’estendrà fins a finals de gener de 2022.

Acompanyada pel coordinador artístic del TEM, Juanma Artigot, Ibáñez ha presentat la programació, i ha celebrat que la nova temporada comence “en un context de major normalitat”, després de l’eliminació de les restriccions d’aforament dels teatres. Així mateix, la regidora ha destacat “la varietat de propostes i gèneres d’esta programació”, així com “la vocació de servici públic que caracteritza al TEM”.

En pareguts termes, Juanma Artigot ha destacat el caràcter “inclusiu, divers i compromés amb la societat actual” del TEM, “que aposta per despertar el pensament crític i la defensa del diàleg intergeneracional, així com la reflexió sobre qüestions com la família, les relacions i els afectes, el passat i el nostre rastre, el canvi climàtic, el suïcidi, els models educatius, la relació entre el professorat i l’alumnat, la joventut o la feminitat i l’apoderament”.

Un al·luvió d’estrenes absolutes

La temporada començarà amb dos estrenes absolutes. El primer, este cap de setmana (dies 2 i 3 d’octubre): El Conde de Torrefiel presenta Ultraficción nr.3, una peça inclosa en l’Hivernacle de Russafa Escènica 2021. Li seguirà el nou espectacle coreogràfic de Patricia Pardo, Madonna, amb quatre funcions entre el 14 al 17 d’octubre. A més d’estos muntatges, l’oferta de tardor i hivern comptarà amb una tercera estrena inèdita en sales, Figuras del Umbral (12 i 13 de novembre), en el qual Javier Martín planteja un enfrontament amb les nostres pors a través del ball.

Igual que Madonna, alguns dels espectacles previstos portaran el segell de companyies i artistes de la Comunitat, si bé es tractarà d’estrenes a la ciutat de València: és el cas de L’abraçada dels cucs (11 i 12 de desembre), una proposta de Cactus Teatre sobre dos personatges antagònics condemnats a entendre’s, i El xiquet que volia una falda escocesa (de l’11 al 21 de gener), una obra per a tota la família on la companyia Bullanga adapta la novel·la homònima d’Adrián Novella.

Més enllà del distintiu autòcton, El Musical programarà també altres estrenes a València procedents de l’escena nacional i amb la dansa com a gran protagonista. A esta disciplina pertanyen dos espectacles que presenten la figura femenina com a eix central: Mucha Muchacha (18 de desembre), reivindicació en clau de dansa de les figures femenines silenciades pel franquisme, i El jardín de las Hespérides (29 de gener), un projecte d’investigació sociocultural de la coreògrafa Alicia Soto amb dones espanyoles i marroquines.

Finalment, dos peces de dramatúrgia completaran la nòmina d’estrenes en el TEM: el teatre d’objectes dels mallorquins La Mecànica, amb Las pequeñas cosas (7 de novembre), i la història d’un home corrent transformat pel teatre en Con lo bien que estábamos (20 i 21 de novembre), a càrrec de la formació de Saragossa Nueve de Nueve.

Teatre per a totes les edats i músics de culte

Quant a la resta de propostes per als últims mesos de 2021 i el començament de 2022, El Musical es manté fidel a esta aposta dramatúrgica tan identificada des de sempre amb l’esperit del teatre. La nova temporada inclourà dos muntatges de creació local amb un destacat component pedagògic, en valencià i dirigits a tots els públics: Demà no hi ha classe (30 d’octubre), un text de Juli Disla, Jaume Pérez i Toni Tordera que converteix l’espai escènic en una aula, i Hi ha una sirena al meu saló (5 de desembre), una emotiva història d’amor entre un pare i la seua filla signada per la Teta Calva. Completarà l’oferta teatral Querido capricho (3 i 4 de desembre), on el granadí Tomás Cabané reflexiona sobre el concepte d’espera i amor en les seues múltiples formes.

A més, el TEM no faltarà a la seua cita amb els directes a càrrec de músics i formacions ‘de culte’, un apartat on tindran cabuda des del folk optimista dels madrilenys Club de Río (19 de novembre) a la guitarra elèctrica de l’estatunidenc M. Ward (30 de gener). El 23 d’octubre, el teatre acollirà la celebració Atomic Art, dedicada enguany a la figura de Luis García Berlanga, i que portarà fins al seu escenari una triple proposta musical integrada per Soleá Morente, Tronc i L’Últim Europeu, una jornada on conviuran música i il·lustració.

Finalment, per la programació del TEM tornaran a desfilar diferents propostes que formen ja part de la identitat de l’espai, com el cicle de poesia escènica Rimbomba (amb dos lliuraments, el 29 d’octubre i el 9 de desembre), la gal·la València Dancing Forward (22 d’octubre) o el festival de circ Contorsions (25, 26 i 27 de novembre). Estes dos últimes cites reforçaran la dimensió internacional del teatre, ja apuntada amb el concert de M. Ward, gràcies a la presència de ballarins i ballarines de diferents nacionalitats, en el primer cas, i de la companyia portuguesa Teatre do Mar, en el segon.

Com sol ser habitual, la proposta de l’espai municipal no es limitarà durant estos mesos a l’exhibició, sinó que inclou també tallers, col·loquis i activitats interactives dirigides a professionals, públic en general i residents al barri. A més, es potenciaran les residències artístiques junt amb Patricia Pardo, Adrián Novella o els ja esmentats El Conde de Torrefiel, i els projectes d’inclusió i participació social, com el ja clàssic A Quelar!