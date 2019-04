El temporal de pluges té en general efectes positius per al camp, però el vent causa danys en cítrics, fruiters, hortalisses i ametlers

Connect on Linked in

Els productors de ortanique no podran beneficiar-se de l’assegurança perquè ja va concloure el període de garantia, per la qual cosa AVA-ASAJA demana a Agroseguro que el prorrogue

El temporal d’intenses pluges que ha vingut assotant a la Comunitat Valenciana durant els últims dies ha deixat un sabor una miqueta agredolç en l’agricultura. En línies generals, l’aigua ha resultat molt beneficiosa, especialment per a cultius d’interior com la vinya, màximament perquè el camp valencià estava molt necessitat de pluges i aquest episodi ha suposat una aportació hídrica important que ha servit, a més, per a netejar l’arbratge i recarregar aqüífers i pantans, d’acord amb una primera estimació de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA).

No obstant això, cal apuntar que en aquelles zones on les precipitacions han superat els cent litres per metre quadrat -fonamentalment a la comarques de la Safor, la Marina i també en alguns punts de la Ribera- s’han produït inundacions i desperfectes per arrossegament de terres. Caldrà esperar l’evolució de l’estat d’aqueixes parcel·les per a poder valorar de manera precisa l’abast dels danys. En el cas que en els pròxims dies pugen les temperatures caldrà efectuar en les explotacions que hagen quedat anegadas tractaments específics per a combatre l’aparició de fongs.

Si les pluges, i malgrat els problemes puntuals ja apuntats, han sigut positives per a l’agricultura no pot dir-se el mateix en absolut de les ratxes de vent que han bufat amb extraordinària violència i de forma contínua al llarg d’aquests últims dies. La força de l’aire ha provocat danys per ramejat -és a dir, pels colps de les branques sobre els fruits- en el cultiu dels cítrics i també en varietats extratempranas de fruiteres com la bresquilla i la nectarina. A més, aqueix mateix vent ha tirat al sòl una quantitat significativa de fruita i en aquelles produccions que es troben en la fase inicial del seu desenvolupament, com succeeix amb el caqui, ha assecat nombrosos brots o els ha tronchado. Així mateix, es constaten danys en nispros i cireres.

Respecte als cítrics cal lamentar la situació en la qual queda la varietat ortanique respecte a l’assegurança, ja que el període de cobertura va finalitzar el passat 31 de març i com la maduració de la referida mandarina ha arribat amb retard i la demanda comercial mostra certa atonia aquelles produccions que s’han vist afectades pel temporal no podran accedir al cobrament de l’assegurança malgrat haver-lo contractat. Per això, AVA-ASAJA es dirigirà a Agroseguro perquè, a la vista d’aquesta conjuntura, prorrogue la validesa de la fase de garantia d’aquesta varietat.

Els ametlers de les comarques d’interior també han patit igualment la incidència negativa del vent, una circumstància que se suma als danys causats per les últimes gelades. La combinació de tots dos factors ha suposat que en algunes zones de les comarques d’Utiel-Requena o els Serrans el grau d’afecció sobre el cultiu arribe al 50% de la collita i, fins i tot, en el llogaret de les Cuevas, a Utiel, aqueix nivell d’afecció arriba al 70%. La virulència del vent ha sigut tal que ha arribat a arrancar alguns arbres.

Finalment, la potència de l’aire també s’ha acarnissat amb algunes hortalisses i de manera molt especial amb la collita de creïlla de l´Horta Nord. El vent ha destrossat moltes plantes de creïlla, sobretot en aquelles parcel·les més pròximes al mar i que, per tant, es troben més exposades, amb el resultat que la producció patirà un sever minvament. Al mateix temps, la gran quantitat d’aigua acumulada aquests dies està obligant a retardar les labors de la sembra en el cultiu de la xufa i els agricultors que ja han fet aqueixa tasca esperen ara per a avaluar l’estat dels seus camps després del temporal per si fóra necessari replantar de nou.