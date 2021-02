El temporal Glòria obligà a dragar les goles del Pujol i el Perellonet

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València va dragar l’any passat més d’onze kilòmetres de séquies i desbrossà 48.682 metres quadrats de canals, motes i vores del llac de l’Albufera. Es tracta d’algunes de les tasques realitzades per la contracta de dragat del llac que, segons el vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, “va recuperar el govern de Joan Ribó i que el govern anterior havia perdut”.

Sergi Campillo destaca que “cada any fem este tipus de treball per a mantindre en adequades condicions el parc natural de l’Albufera”. Per això, Campillo afirma que “actuem en el llac de l’Albufera i en els canals i séquies per mantindre-les en condicions”.

En eixe sentit, durant l’any passat s’han desbrossat 2.542 metres quadrats de la zona nord del llac, en concret de la mata del Brossar i els tancats del Comú i dels Germanells; 3.084 metres quadrats de la punta de Llebeig; 5.084 metres quadrats del sequiol del Figuero i de l’Or, en la frontera amb Silla, i de les séquies de Ravisanxo i del Fus, en la frontera amb els termes municipals de Massanassa i Alfafar; 4.010 metres quadrats de les séquies del Palmar; i 33.962 metres quadrats dels canals de desguàs de la Junta de Desaigüe. A més, s’ha retirat la vegetació que surava sobre l’aigua i que ocupava una superfície d’uns 20 kilòmetres de llargària.

Durant l’any 2020 també s’han dragat, a més, 11.134 metres de séquies i canals del llac, deposant el material extret en les motes annexes. Dels onze kilòmetres de canals dragats, 4.313 corresponen a la mata del Brossar i els tancats del Comú i Germanells; 3.827 a la Punta de Llebeig; 1.387 metres a la séquia de Ravisanxo; 533 metres al sequiol del Figuero i 469 al sequiol de l’Or. El regidor de Devesa-Albufera considera que “el dragat és molt important per assegurar la viabilitat hidràulica d’estos canals”. Segons el vicealcalde, “estos canals són el desguàs natural dels camps d’arròs i és molt important que estiguen en bones condicions”. Campillo ha destacat que “va ser el govern de Joan Ribó qui va recuperar fa uns anys la contracta de dragat que s’havia perdut amb l’anterior govern municipal”.

En les tasques de dragatge i neteja s’han recuperat, a més, 14 metres cúbics de residus vegetals barrejats amb plàstic flotant, que han estat traslladats a un abocador autoritzat.

Per la seua banda, en 2020 es van dedicar 11 jornades de treball i 123 hores a la comunicació de les goles del Pujol i el Perellonet amb la mar. La majoria d’estos treballs es van haver de realitzar com a conseqüència del pas del temporal “Glòria”, que va afectar la península ibèrica en gener de 2020 i que es va deixar notar al front lateral de la Devesa entre els dies 19 i 22 de gener de l’any passat.

TREBALLS EN 2021

Pel que fa als treballs que s’estan realitzant en 2021, ja s’ha dragat i netejat la mota a tocar amb la séquia de la Reina, a més de la séquia del Fus, i s’ha desbrossat la mota del Tancat de la Pipa en paral·lel al canal del port de Catarroja.