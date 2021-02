El tercer cap de setmana de tancament de ciutats se salda amb 3.371 sancions i 17 detencions

Connect on Linked in

Es tracta del cap de setmana amb més sancions fins ara

El tercer cap de setmana de tancament perimetral de les setze ciutats de la Comunitat Valenciana de més de 50.000 habitants s’ha saldat amb 3.371 propostes de sanció per part de la Policia Nacional i 17 detencions, es tracta del cap de setmana amb més sancions fins ara.

Segons ha informat aquest dilluns la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, a les 6 d’aquest matí ha finalitzat el dispositiu de vigilància de les Forces i Cossos de Seguretat de l’estat en vies secundàries i principals per a assegurar el tancament perimetral de les setze grans ciutats.

La Policia Nacional, que és la que té més competències a les ciutats confinades, ha alçat 3.371 actes de sanció, ha detingut a 17 persones i ha impedit que 1.907 vehicles isqueren o entraren d’aquestes localitats.

La ciutat perimetrada en la qual s’han posat més sancions ha sigut Alacant, amb 991, seguida de València (550), d’Elx (409), Benidorm (272), Gandia (181), Torrent (179) i Paterna (170).

A més, s’han alçat 166 actes de sanció a Castelló, 121 a Orihuela, 114 a Sagunt, 86 a Elda-Petrer, 81 a Alcoi i 51 a Vila-real.

La ciutat amb més detinguts per incomplir la normativa ha sigut també Alacant, amb 14, mentre que a València hi ha hagut dues detencions i a Alcoi una.

A més, des de Delegació de Govern informen que les FFCCS han posat en marxa un dispositiu per a custodiar l’arribada d’una nova remesa de vacunes Pfizer a la C. Valenciana. Aquest dilluns, entorn de les 13.00 hores, està prevista l’arribada per carretera de 39.000 dosi per a ser distribuïdes a Alacant, Castelló i València. En concret, aquesta setmana s’entregaran 34 safates amb 195 vials de Pfizer. Per cada vial es poden extraure fins a sis dosis. El departament de Sanitat Exterior de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana s’encarrega de comprovar que les dosis arriben en bon estat i són entregades amb totes les garanties a la Conselleria de Sanitat Universal.