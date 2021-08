El termini per a sol·licitar ajudes per a les associacions de comerciants de València conclou dilluns 23 d’agost

El termini per accedir a les ajudes impulsades per l’Ajuntament per a les associacions de comerciants de la ciutat de València conclou el pròxim dilluns, 23 d’agost. L’objectiu d’estes prestacions, dirigides a les associacions de comerciants establides en la ciutat de València, degudament constituïdes i amb més de 30 comerços associats, “és donar suport a estes entitats per a la realització d’activitats comercials per a la dinamització del consum”, tal com ha recordat el regidor de Comerç Carlos Galiana, qui ha destacat que l’import global de les ajudes és de 50.000 euros amb un màxim de 10.000 euros per entitat.

Concretament, la convocatòria de subvencions contempla el foment de l’associacionisme i la promoció dels comerços de la ciutat. Inclou actuacions publicitàries d’animació comercial i fidelització de la clientela, la decoració de la via pública i la formació dels comerciants, entre d’altres accions.

Totes hauran d’haver estat realitzades entre l’1 de gener i el 15 d’octubre d’enguany.

El regidor de Comerç ha explicat que es tracta de la tercera convocatòria anual d’ajudes a les associacions de comerciants de la ciutat de València “per continuar fent costat i promovent el comerç de barri a València, una xarxa fonamental per a construir ciutat.

Les peticions s’han de realitzar mitjançant la seu electrònica del consistori.

Per a més informació, consulteu el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) i les bases de la convocatòria.