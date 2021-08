El termini per optar a les subvencions per a programacions i projectes culturals de 2021 a València, finalitza el pròxim dilluns 17 de maig

Connect on Linked in

El termini per participar en la convocatòria de subvencions municipals per a programacions i projectes culturals de 2021 finalitza dilluns 17 de maig. L’Ajuntament compta amb una dotació pressupostària de 150.000 euros “per ajudar amb estes ajudes a entitats de l’àmbit privat i associatiu que, sense ànim de lucre, treballen per a donar visibilitat i presència en el calendari anual a festivals, projectes i programacions estables que constitueixen una part fonamental de l’oferta cultural de la ciutat”.

La regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, ha recordat que “amb esta iniciativa l’Ajuntament renova per cinqué any el seu compromís amb estes entitats”; i ha destacat que “enguany les bases han mantingut les novetats incorporades en 2020, quan la pandèmia va irrompre afectant les possibilitats de moltes entitats de materialitzar els seus projectes a causa de les restriccions de mobilitat que alterna períodes fluctuants de major flexibilitat amb altres més restrictius per a poder executar els projectes”.

“Per això s’amplien els terminis de realització dels projectes fins a finals de març de 2022 i es poden justificar amb posterioritat a eixa data si són canvis importants a causa de les noves circumstàncies sanitàries, ha aclarit Glòria Tello.

Respecte als criteris de valoració, “s’han definit amb major claredat per facilitar la interpretació dels projectes, mantenint el criteri de qualitat com a element definitori per poder optar a les ajudes però mantenint també els criteris sobre l’impacte sociocultural i la seua visibilitat; a més, de la trajectòria de les entitats organitzadores en el món de la cultura i el seu paper actiu com a dinamitzadores de la vida cultural de la ciutat”.

Per últim, Glòria Tello ha assegurat que “el caràcter de concurrència competitiva que des de l’any 2016 s’ha implementat al procediment de concessió d’ajudes ha permés avançar en els últims anys en l’accés, transparència i repartiment just d’unes subvencions a les quals cada any opten al voltant de cent entitats culturals de la ciutat”. I ha manifestat que “la cultura és un servici públic essencial i l’administració pública no pot quedar-ne al marge de la situació que està vivint el món cultural a causa de la pandèmia. El que demostrem no només amb paraules, sinó també amb fets”.