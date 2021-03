Connect on Linked in

El alcalde destaca “l’agilitat” en la tramitació d’estes prestacions destinades i avança que la Junta de Govern extraordinària de demà aprovarà 1.447 noves concessions

saac Sananes, i Comissió Islàmica, Ihab Fahmy. Alcaldia.

El termini per sol·licitar les ajudes Parèntesi del Pla Resistir conclou demà, dimecres 3 de març i, fins al moment, l’Ajuntament de València ja ha tramitat vora 5.000 instàncies (4.920), i a la Seu Electrònica Municipal s’han registrat 6.149 formularis de prescripció. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha fet hui una crida autònoms i empreses de fins a 10 empleats que s’han vist afectats per l’impacte econòmic del coronavirus perquè demanen estes ajudes que esta setmana ja hauran rebut 4.105 dels sol·licitants. De fet, el pagament de 2.658 es va acordar dimecres passat i demà la Junta de Govern es reunirà, de nou amb caràcter extraordinari, per aprovar els 1.447 restants. En este sentit, la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha celebrat este acord que permetrà destinar altres 3,5 milions d’euros per ajudes directes per a l’impuls de l’activitat econòmica de la ciutat.

Joan Ribó ha assegurat que l’Ajuntament aprovarà noves convocatòries d’ajudes per donar suport a tots els sectors com, per exemple, com ha dit la regidora Pilar Bernabé, “divendres s’aprovarà la convocatòria d’ajudes per als professionals relacionats amb les festes de la ciutat”.

L’alcalde Joan Ribó, que d’altra banda, ha recordat que les subvencions municipals al comerç es poden demanar fins al 5 de març, ha repassat que les ajudes Parèntesi estan cofinançades entre l’Ajuntament, la Generalitat, i la Diputació de València “per oferir una resposta ràpida a les necessitats de xicotetes empreses d’alguns dels sectors econòmics més afectats per les restriccions de la pandèmia com ara el turisme, l’hostaleria, o l’oci nocturn”. Així mateix, ha incidit que el tràmit per demanar-les comprén dos passos: una preinscripció i, després, la sol·licitud formal, “que és imprescindible per completar l’acció”, a través de la Seu Electrònica o del registre presencial a l’edifici municipal de Tabacalera.

Cal recordar que la concessió d’estes ajudes suposa rebre una quantia 2.000 euros per autònom o microempresa, que es pot incrementar en 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social.