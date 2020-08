El terreny de joc del Luis Suñer d’Alzira es troba en un estat immillorable de cara a la pròxima temporada

Connect on Linked in

El terreny de joc del camp de futbol Luis Suñer es troba en un estat immillorable a hores d’ara, eixe és el resultat del seguiment que s’ha estat realitzant a la gespa al llarg de tota la temporada per part d’una empresa especialitzada.



En accedir a la Regidoria d’Esports, Fernando Pascual, regidor de l’àrea es va comprometre amb els directius del club a condicionar el terreny de joc i per a tal menester s’anava a comptar amb els servicis d’una empresa amb experiència i d’avalada reputació en el sector. La tasca ha consistit a anar supervisant la gespa i els treballs que en ella s’han anat realitzant per part dels treballadors municipals, als que el regidor agraïx l’entrega i implicació per tal que el Suñer compte actualment en un dels terrenys de joc més preparats i condicionats de tota la província.



El regidor ha visitat el camp de futbol per tal d’interessar-se per la situació actual del camp per tal de seguir amb el manteniment de cara a la pròxima temporada.



“Estar al costat dels nostres clubs, donar prioritat als nostres esportistes, facilitar la pràctica de l’esport a totes i tots els alzirenys és la nostra finalitat, per això estem oberts a escoltar als clubs que ens aporten els seus suggeriments i plantejaments que des de la Regidora d’Esports tractem de fer-los possible per tal de seguir sent una ciutat activa i on la disciplina esportiva gaudix d’un gran seguiment entre la ciutadania”, ha matisat el regidor.