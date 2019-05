El Torre Llevant juga contra el Rayo i guanya (2-1)

Connect on Linked in

Els dos equips arribaren al partit en ganes de guanyar. El conjunt local es va endur la victòria.

El Torre Llevant va guanyar al Rayo el passat cap de setmana. El Torre Llevant va arribar al partit amb ganes de guanyar després d’haver perdut l’últim partit que va jugar contra l’Olímpic de Xàtiva, per altra banda, el Rayo també va perdre l’última jornada, amb aquesta derrota, el Rayo es col·locava en la dihuitena posició mentre que el Torre Llevant el seguia en la dinovena posició.

L’encontre va començar de manera favorable per al conjunt local. Marcaren el seu primer gol gràcies a Marquez. Després del gol, la primera part va finalitzar amb el marcador 1-0.

Després de la pausa de la primera part, l’equip del Torre Llevant es distanciava amb motiu que Jesús López marcava al minut 71. Abans d’acabar el partit, va ser Hèctor el que va marcar la diferència al minut 87, fent que el Torre Llevant guanyara el partit.

Els dos equips van esgotar tots els seus canvis. L’àrbitre va sancionar amb targeta groga a cinc jugadors, tres per als locals i dos per als visitants. El pròxim partit de la competició per a tots dos equips es jugarà a casa: el Torre Llevant es mesurarà al Saguntí i el Rayo jugarà contra el Vila-real C.