El Torrent aconsegueix la permanència en Tercera Divisió

Connect on Linked in

L’empat enfront del Crevillent permet a l’equip taronja mantindre la categoria en la penúltima jornada de la temporada

Després d’una llarga temporada, marcada per la situació de la covid-19, el Torrent CF va aconseguir diumenge passat 30 de maig la permanència en Tercera Divisió.

L’equip taronja va jugar el partit decisiu contra el Crevillent Esportiu, que va viatjar al Sant Gregori obligat a guanyar per a mantindre també la categoria. Amb un marcador de 1-1, el Torrent CF va aconseguir salvar-se del descens. Aquest empat permetrà a l’equip celebrar el centenari del club, la 2021-2022, en categoria nacional.

La regidora de l’àrea d’Esport, Susi Ferrer, va ser present en el partit i va voler felicitar el club per la victòria: “Ha sigut un any complicat per a l’esport, marcat per la pandèmia, però el Torrent CF ha aconseguit lluitar cada partit i mantindre’s en Tercera Divisió. Enhorabona a tots els jugadors i al cos tècnic pel treball. Torrent Viu l’Esport”.