El torrentí Albert Sesé guardonat amb el premi internacional Lifetime Career Award 2020

El doctor Albert Sesé ha sigut guardonat amb el premi internacional Lifetime Career Award 2020 per la Stress and Anxiety, Research Society. El torrentino, que actualment és professor titular en el Departament de Psicologia de la UIB, rep aquest premi com a reconeixement a la seua trajectòria i a les seues contribucions científiques.



Al llarg de la seua carrera, el doctor ha presentat una varietat de projectes i beques competitives. Així mateix, té reconeguts 3 trams d’investigació per la Comissió Nacional d’Avaluació de l’Activitat Investigadora. La seua dedicació actual se centra en l’estudi de l’ansietat i l’acompliment en el conteste educatiu, a la pràctica basada en l’evidència en Psicologia, als riscos laborals i al consum de drogues per part dels adolescents.