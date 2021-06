Print This Post

El Tour Territori Digital València 2021 aporta continguts centrats en les finances en la seua parada en Alzira

Amb set sessions gratuïtes se celebra en les localitats d’Albaida, Oliva, Alzira, Lliria, Utiel, Almussafes i Manises, cada dimarts del 18 de maig al 29 de juny

Per segon any consecutiu Cámara Valencia en col·laboració amb la Diputació de València i set ajuntaments de la província, duen endavant Tour Territori Digital València per impulsar la digitalització i les vendes als municipis.

El Tour Territori Digital València és un programa gratuït de set sessions que se celebra en les localitats d’Albaida, Oliva, Alzira, Lliria, Utiel, Almussafes i Manises, cada dimarts del 18 de maig al 29 de juny.

Les sessions s’han organitzat sota eixos temàtics i aquest dimarts 1 de juny arriba al MUMA d’Alzira amb continguts centrats en les finances.

En cada jornada de la gira es realitzaran dos tallers pràctics que abordaran el futur de les vendes, quines i com busquen els clients en internet, tendències en xarxes socials i publicitat digital.

La modalitat presencial es realitzarà en sales que han facilitat els ajuntaments de cadascun dels municipis, i a les quals podran assistir fins a 40 persones. Al mateix temps, seran transmeses via streaming a través de la plataforma Eventwo, per a tots aquells inscrits que no puguen acudir de manera presencial.

El Tour Territori Digital València posa de manifest que la digitalització és necessària i és possible i tracta de millorar les condicions de les empreses.