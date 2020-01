El tradicional Mercadet de Reis que s’instal·la en els voltants del Mercat del Cabanyal obri demà dia 3 fins al 6 de gener

Connect on Linked in

El tradicional Mercadet de Reis que s’instal·la en els voltants del Mercat del Cabanyal, concretament en els carrers Marí Sirera, Mediterrani, Escalante i Just Vilar (des del carrer Marí Sirera fins al carrer Vicent Brull) obri demà dia 3 i estarà actiu fins al 6 de gener, tal com ha anunciat el regidor de Comerç i Mercats, Carlos Galiana.



El mercadet compta amb 243 llocs de venda i el seu horari d’obertura serà de 9:00 a 22:00 hores, a excepció del 5 de gener que serà de 09:00 a 05:00 hores.



Les mercaderies autoritzades per a la venda són, entre d’altres, articles relacionats amb el pessebre tradicional i els seus complements, decoració nadalenca com adorns, garlandes, centres de taula, veles, panderetes, dolços com el carbó dolç i altres llepolies pròpies del nadal, artesania, quadres, manualitats, articles lúdics infantils i bijuteria i complements de moda.



El regidor Galiana ha dit que “un any més, milers de valencians i valencianes tornaran a passejar pels més de 250 llocs que albergarà el mercadet de Reis, on es podran trobar productes de tota mena, i per a tots els gustos. Bijuteria, roba, joguets, dolços típics, i una infinitat de detalls originals per aconseguir els millors regals de reis, mentre es disfruta del bon ambient que es respira en este barri mariner de València”.



Per a arribar al mercadet quan estiga en funcionament amb transport públic es pot fer ús dels autobusos 19 (Parada Avinguda Mediterrani amb carrer de la Reina); 81 (Parada a l’Estació del Cabanyal); 32 (Parada al Mercat del Cabanyal), així com dels tramvies 4 (Parada Doctor Lluch) i 6 (Parada Mediterrani).