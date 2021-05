El treball que els TCE realitzen en esterilització és essencial per al funcionament correcte de l’hospital

El pròxim 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria i des del Sindicat de Tècnics d’Infermeria (SAE) volem aprofitar aquesta data per a visibilitzar algunes de les funcions que els Tècnics en Cures d’Infermeria (TCE) realitzen com a membres dels equips d’infermeria.

El treball d’aquests equips abasta “l’atenció a persones de totes les edats, famílies, grups i comunitats, malalts o no, i en totes les circumstàncies. Comprén la promoció de la salut, la prevenció de malalties i l’atenció dispensada a malalts, discapacitats i persones en situació terminal”, segons la definició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

I el paper que el *TCE juga en aquesta atenció i cures és moltes vegades invisible, però imprescindible perquè l’atenció es duga a terme amb totes les garanties per al pacient. En aquest sentit, un dels treballs fonamentals per a la correcta i segura atenció passa pel servei d’esterilització, on el *TCE és el responsable de realitzar la correcta esterilització del material que posteriorment s’emprarà en els diferents tipus d’intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques o tècniques especials.

“Si la veritat és que aquest treball no és tan visible com el que duen a terme altres categories professionals, sense ell seria impossible aconseguir l’èxit en cap de les pràctiques assistencials que es realitzen al pacient. El nostre treball, com en aquest cas, moltes vegades passa desapercebut a la població, però, com a membres de l’equip d’infermeria, la nostra labor és tan fonamental i indispensable com la de la resta de professionals que conformen aquest equip”, explica Mª Dolores Martínez, secretària general de *SAE.

