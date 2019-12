El Tren de Nadal ja recorre els carrers de Paiporta

Connect on Linked in

Els tiquets es poden adquirir a qualsevol dels 80 comerços adherits a la campanya. Aquest dissabte hi ha programada una disco-mòbil infantil a la plaça Major





Aquest dijous s’han iniciat les rutes del Tren de Nadal, la campanya de promoció del comerç local de la Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç amb motiu d’aquestes dates. Amb les compres en algun dels 80 establiments adherits a la promoció, i que es poden consultar al web municipal, la clientela aconsegueix tiquets per a pujar al tren, que recorre els carrers més emblemàtics de Paiporta en horari de matí i vesprada, d’11.00 a 13.30 hores, i de 17.30 a 20.00 hores (tot i que aquest divendres 27, l’horari vespertí serà de 17.00 a 19.30 hores).



Els viatges s’han iniciat a la plaça 3 d’Abril, igual que ho faran aquest divendres, mentre que dissabte 28 i diumenge 29 l’eixida es produirà a la plaça Major. Centenars de persones, especialment, les xiquetes i xiquets, han fet cua per a poder pujar en els diferents viatges d’aquest primer matí.



La campanya ‘Puja al Tren de Nadal’ es porta a terme amb la intenció de promoure les compres en el comerç de proximitat, un element que, segons ha manifestat la regidora d’Economia, Ocupació i Comerç, Beatriz Jiménez, és fonamental per a “cohesionar el poble, crear ocupació de qualitat i vertebrar l’economia local front a la competència ferotge de les grans superfícies”.



L’àrea d’Economia també ha portat a terme altres accions per a ambientar els carrers de Paiporta durant les dates nadalenques. Així, s’ha afegit nou enllumenat en ubicacions inèdites fins ara, com la plaça 3 d’Abril, i es va organitzar la visita del pare Noel a la plaça Major, aquest dilluns, dia 23, amb una xocolatà per a grans, menuts i menudes. A més, aquest dissabte, dia 28, hi ha programada una disco-mòbil infantil 2.0 a la mateixa plaça Major que farà les delícies dels menuts i menudes.