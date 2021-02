El Tribunal Suprem confirma la titularitat municipal de Carcaixent de la major part de camins i vials de El Realenc

Connect on Linked in

La sentència confirma la reclamació de l’Ajuntament de Carcaixent per a que els camins passaren a ser d’ús públic

El Tribunal Suprem ha resolt no admetre a tràmit l’últim recurs de la societat propietària de la finca del Realenc confirmant així la sentència de l’Audiència de València que va declarar de domini i ús públic la gran majoria de camins i pistes forestals que entraven en discussió en el litigi que la mercantil propietària (Realeng y Mas de l’Oli) mantenia amb el consistori. La decisió del Suprem permetrà que l’Ajuntament de Carcaixent puga senyalitzar les sendes i camins que discorren pels camins ja municipals, amb un doble un objectiu. Per una banda evitar que s’accedisca a les zones privades i, per altra, valoritzar l’ús paisatgístic i medi ambiental de la zona i millorar el gaudi per part de la ciutadania.

Esta resolució posa fi a un litigi que va arrancar fa quasi set anys quan l’empresa va tancar estos camins en considerar que eren particulars i va recórrer als tribunals per a reclamar la seua propietat i emplaçar al fet que es deixaren d’utilitzar de forma indiscriminada. Per la seua part, l’Ajuntament de Carcaixent va sol·licitar que es reconeguera la titularitat pública d’una trentena de camins i sendes que històricament havien sigut utilitzades pels veïns en els seus acompliments laborals o per a desplaçar-se a localitats limítrofes com la Barraca d’Aigües Vives o Simat.

El jutjat de primera instància va resoldre a favor dels interessos municipals en reconèixer que tots els camins que reclamava l’ajuntament eren públics mentre que, en segona instància, l’Audiència de València va realitzar una anàlisi més exhaustiva i va excloure de la relació cinc sendes o, en algun cas, trams de sendes, que va reconèixer com a privades, al mateix temps que confirmava el caràcter públic de les altres 25.

El tribunal va salvaguardar principalment l’àmbit de la Casa de Ribera i va excloure de la relació inicial el Camí de l’Aljub, la Senda del Mirador, alguns trams de la senda del Vedat i l’accés a la Casa de Ribera. La resolució del Tribunal Suprem per la qual no admet el recurs de l’empresa ve a confirmar aquella resolució en un moment en què l’Ajuntament de Carcaixent ja havia sol·licitat formalment l’execució provisional de la sentència perquè la ciutadania puga gaudir del paratge.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, s’ha mostrat molt satisfet per resultat de la sentència «ara ja tenim clar que la majoria de vials són de titularitat pública, la decisió del suprem ens dona llum verda per poder senyalitzar-los i revaloritzar la zona des del punt de vista paisatgístic i medi ambiental». Tècnics municipals ja s’han posat en contacte amb les persones propietàries per iniciar la senyalització, «volem tenir unes magnífiques relacions de veïnatge amb la propietat de la finca perquè hi ha vials, camins o sendes que són propietat privada i s’ha de respectar i si hi haguera algun punt de discrepància caldrà acomodar-se perquè la convivència siga perfecta», afirma l’alcalde.