El Trinquet acull la presentació del Club de Pilota Valenciana d’ Alzira

El Club de Pilota Valenciana d’Alzira ha presentat als seus equips per a la temporada 2020. El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha assistit a l’acte que va tindre lloc al Trinquet d’Alzira. També ha estat present el President de la Mancomunitat, Txema Peláez. Prèviament a la presentació s’han jugat les partides dels alumnes de l’escola els quals van demostrar que hi ha futur en la pràctica d’este esport a la nostra ciutat.



El Club de Pilota Valenciana d’Alzira ha sigut el primer que ha acceptat la proposta de la regidoria d’Esports d’utilitzar el color d’Alzira, el granat, als seus equipatges. Una iniciativa que pretén que, els clubs i equips de la ciutat que així ho consideren, utilitzen este color per crear imatge de marca amb l’esport local.



Finalitzada la presentació del club, ha tingut lloc a la partida de lliga que ha enfrontat al Genovés II, Santi i Bueno contra a Pere Roc II, Javi i Carlos, en una jornada on s’ha fet valdre l’esport autòcton valencià.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual, va destacar al seu discurs que “Este esport no entén d’edats, sexe o ètnies. Totes i tots el poden practicar, és per això que tan important són les escoles esportives dels clubs, on es practica i es fa valdre”. A més ha afegit que “Des de la regidoria d’Esports volem fer d’este trinquet un referent al llarg i ample de tot el territori valencià. La pilota valenciana és part del nostre patrimoni cultural com a poble, i és un dret i un deure de tots els valencians i valencianes conéixer-la i respectar-la”.