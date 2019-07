El trinquet de Càrcer estrena nou paviment després d’una inversió de 28.000 euros

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Càrcer ha reformat recentment el pis del trinquet adequant-lo amb materials resistents i innovadors per dotar de modernitat a aquest espai esportiu històric a la localitat. El trinquet de Càrcer llueix una nova imatge i el pis de la pista s’ha canviat per un totalment nou configurat expressament amb lloses similars a les que es van utilitzar en una de les últimes remodelacions de “El Trinquet de Pelayo” un lloc ple d’història considerat la Catedral de l’Escala i Corda i un dels recintes esportius més antics d’Europa. El pressupost per dur a terme aquesta anhelada obra, que era un reclam popular des de fa temps, ha estat de 28.000 euros entre els quals 20.000 euros provenen de la subvenció de la Diputació de València i els 8.000 restants pertanyen a fons propis.

La subvenció està dins de la línia d’ajudes que va dur a terme la Diputació de València fa un any, en què es van destinar un total de dos milions d’euros per a la reforma i la rehabilitació de trinquets i espais vinculats a la pilota valenciana amb el objectiu que aquestes subvencions puguin suposar un impuls per a l’esport i la base i el planter d’aquest esport autòcton. Josep Botella, alcalde de la localitat, es mostra satisfet amb el resultat de la reforma i amb l’acollida que ha tingut entre els pilotaris, que ja han provat el nou pis del trinquet i estan realment contents amb el que a partir d’ara serà el seu nou sòl “La veritat és que tot són comentaris positius. L’altre dia vam fer l’acte final de temporada al trinquet per part dels equips del CPV La Vall Alcàntera-Càrcer en el qual es van ensenyar tots els trofeus aconseguits durant aquesta última campanya i els pilotaris van insistir en la comoditat que ofereix la nova pista, que segons ells ha aportat un salt de qualitat al trinquet. Una millora que també es veu reflectida en un joc més òptim per part de tots ells”.