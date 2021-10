El trinquet municipal d’Alcàsser portarà el nom de “Paco el Genovés”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La proposta va ser aprovada per unanimitat en el ple d’octubre

L’Ajuntament d’Alcàsser ha aprovat nomenar el trinquet municipal com Trinquet Municipal “Paco el Genovés”, una proposta que ha sigut aprovada en el ple del mes d’octubre per unanimitat. Tots els grups polítics es van mostrar a favor d’aquesta nova denominació per “la contribució de ‘El Genovés’ a l’esport de la Pilota Valenciana”.

Paco Cabanes, més conegut com a “El Genovés”, és considerat com a millor esportista de la història de l’esport autòcton valencià. Nascut en la localitat valenciana que li va donar el seu nom esportiu, va morir el passat 31 de juliol a l’edat de 66 anys després d’una malaltia. El pilotari va ser huit vegades campió nacional d’escala i corda, entre 1975 i 1989, i sis vegades de l’individual, entre 1986 i 1995.

L’alcaldessa Eva Zamora valora molt positivament la unanimitat amb la eixit endavant aquesta proposta “que servirà per a enaltir la figura del nostre esportista més il·lustre i que el seu llegat quede en la memòria com a exemple per als nous esportistes del nostre municipi”.