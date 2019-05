El triomf de la majoria d’esquerres a Paiporta demana un govern de progrés

Connect on Linked in

L’assemblea de Compromís per Paiporta es va reunir este dijous per fer balanç dels resultats electorals i tractar el futur del govern al municipi. El col·lectiu valora positivament l’increment de vots respecte a 2015. El diumenge, 3.361 persones votaren pel Govern d’Isabel Martín a les urnes, traguent 133 vots més que fa quatre anys, el que li ha permés mantindre els 6 regidors.



Es demostra també la bona salut del partit a Paiporta, on s’ha valorat el treball d’un equip de persones honestes amb Isabel Martín al capdavant i un projecte que ha convertit Paiporta en un poble més modern i referència de transparència i bona gestió. Per això al municipi han augmentat els vots encara que la tendència a les eleccions autonòmiques i generals ha sigut a la baixa, on la por per la irrupció de l’extrema dreta ha revertit en la confiança als partits tradicionals. El resultat a Paiporta simbolitza, a més, la maduresa d’un partit jove que ha consolidat la seua representació al municipi guanyant vots en cada legislatura des de 2011.



Una volta més la ciutadania s’ha mostrat a favor d’un govern d’esquerres, perquè la suma dels partits progressistes a Paiporta és de 7.234 vots (inclosos Esquerra Unida i Podem, encara que no han sumat per obtenir escó). És una diferència de 1.365 vots més que els partits de dretes, que es queden amb 5.869 vots (incloguent altres grups d’extrema dreta).



Donats aquests resultats, apostem per garantir el govern progressista i d’esquerres que Paiporta ha votat. Per això Compromís ha nomenat una comissió negociadora i ja ha contactat amb el PSOE per tal de concretar data per a una reunió conjunta en la que començar a treballar per conformar un govern progressista que done continuïtat a les polítiques d’esta legislatura.



“Les paiportines i paiportins han renovat la seua confiança en les polítiques progressistes i en un projecte il·lusionant, realista i responsable en el qual encara queda molt treball per fer”, assenyala l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín.