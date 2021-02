El tríptic “Col·laborabosco”, realitzat pels alumnes de l’escola Municipal de Pintura i Dibuix de Benifaió durant el confinament, ix a la llum

Connect on Linked in

El període de confinament per la pandèmia del passat any va fer suspendre les classes presencials dels alumnes de l’Escola Municipal de Pintura i Dibuix de Benifaió, una situació que no va impedir que es continuarà treballant des de casa però amb el mateix interés i il·lusió. Així, la pintora i professora titular de l’Escola Municipal Nayra López Martos va impulsar el projecte “Col·laborabosco” des de casa per a “poder realitzar aquest tríptic format per un total de 44 peces quadrades a manera de trencaclosques, realitzades pels alumnes que van continuar les classes a distància, confinats a causa de la pandèmia mundial de covid-19” comenta Nayra.

Cada alumne tenia la seua part de treball d’aquesta gran obra i cadascun “amb els pocs materials de què disposaven es van adaptar a les circumstàncies i van posar tot el seu esforç i ganes perquè aquest projecte funcionara tant individualment com de manera col·lectiva, convertint-se en una interpretació molt variada del tríptic original “El jardí de les delícies” de Bosco” assenyala la professora del projecte.

En el tríptic s’han utilitzat diferents tècniques com són el llapis, l’aquarel·la, el retolador, l’oli, l’acrílic o pastís. Un obra que la conformen una part central realitzada pels grups de Dibuix i Pintura d’adults i dues parts laterals realitzades pels grups d’Infantil i alumnes de GES.l.

Aquest quadre triat, “El jardí de les delícies” és l’obra més emblemàtica i enigmàtica de Bosco, pintor flamenc. Es tracta d’un tríptic elaborat en el segle XV, els tres panells interiors representen el paradís, la vida terrenal (el jardí de les delícies) i l’infern. Actualment, l’obra realitzada “a distància” està situada en la segona planta del Centre Cultural Enric Valor, front l’aula de Dibuix i Pintura.

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz ha valorat “el gran esforç dels alumnes i dels professors durant la pandèmia per a poder realitzar des de casa amb constància aquest gran projecte que ara veu la llum”.