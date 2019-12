Connect on Linked in

Resten dies per a donar inici a un dels tornejos més destacats del tram final de la temporada esportiva. El Trofeu Mestres de Pilota – Gran Premi Juegging celebra enguany l’edició número tretze en la modalitat d’escala i corda i, a més, està d’enhorabona perquè la competició es fa també extensible a l’altra de les modalitats professionals, el raspall.

Una vegada més, este important campionat dóna pas als jugadors més destacats de l’any i que arriben a les últimes setmanes del 2019 amb màximes garanties per a oferir el millor dels espectacles als aficionats i aficionades. Un gran premi d’autèntics mestres amb la vaqueta a les mans.

El trofeu mantindrà el format de les edicions anteriors, amb dues semifinals i la gran final que decidirà als campions. En la modalitat d’escala i corda es donarà el tret d’eixida el dissabte 14 (18.00 hores) al trinquet Pelayo de València amb la primera de les semifinals. Genovés II, Jesús i Tomàs II mesuraran forces amb Pere Roc II, Javi i Pere. La segona semifinal tindrà lloc el dijous 19, al mateix escenari, i serà el torn de la partida entre Puchol II, Santi i Monrabal II i el trio de De la Vega, Félix i Bueno. La batalla decisiva es jugarà el dissabte 21, a partir de les 18.00 hores.

En la modalitat de raspall serà el trinquet Ciscar de Piles la seu de les tres jornades de la competició que començarà el dijous 12 a les 18.30 hores. Eixe dia estan citades sobre les lloses de la canxa de la Safor la formació de Marrahí, Seve i Lorja i la de Pablo, Tonet IV i Ricardet. La següent semifinal tindrà lloc un dia després, amb idèntic horari. Moltó, Canari i Raúl s’enfrontaran a Ian, Sanchis i Roberto. Els vencedors acudiran el diumenge 15 per a desvelar el nom dels campions de la primera edició.

La selecció dels jugadors s’ha fet tenint en compte el rànquing oferit per Juegging, empresa col·laboradora amb la Fundació per la Pilota Valenciana. S’ha hagut de descartar jugadors lesionats que estaven en posicions superiors al rànquing o aquells que acabaven d’eixir de la seua recuperació i encara no havien aconseguit agafar ritme de partides per la seua recent reincorporació a l’activitat.