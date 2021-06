El turisme de Cullera ja viu els primers símptomes de la recuperació econòmica

Connect on Linked in

La ciutat ha acollit este matí la jornada ‘El turismo que viene’ en un estiu clau per al rellançament de la destinació

L’ocupació d’allotjaments a la capital turística de la Ribera ja frega el 100 % durant els caps de setmana

Cullera i el sector turístic han aprofundit este matí en el present i el futur del principal motor socioeconòmic de la ciutat, el turisme. Un fòrum d’economia a través de debats, organitzada conjuntament entre l’Ajuntament de Cullera i Levante-EMV, per tal d’analitzar quins són els camins estratègics que la capital turística de la Ribera ha preparat per reforçar la seua destinació turística.

A la cita ha estat present l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, qui de fet s’ha mostrat optimista i content “perquè en molt poques setmanes estem sent capaços de viure una recuperació quan a l’allotjament i nombre de visitants”. De fet, Cullera ha aconseguit quasi el 100 % d’ocupació hotelera durant els caps de setmana de juny.

Precisament Mayor ha destacat estos primers símptomes de recuperació gràcies als esforços públic-privats per poder oferir als visitants un turisme segur. “A Cullera hem fet els deures per oferir eixa destinació pròxima, amable i segura i per ser més competitius en un món on la pandèmia ens ha ensenyat a ser cada vegada proactius”, ressenya el primer edil.

Durant el fòrum, celebrat a l’Hotel Sicània, també ha estat present el secretari autonòmic de Turisme a la Comunitat Valenciana, Francesc Colomer, qui ha aprofitat per afirmar que “estem en el moment de la remuntada i de la recuperació i hem de ser prudents. El turisme és un sector que ha demostrat capacitat d’adaptació i resistència”.

A més, Colomer ha fet èmfasi en que el turisme s’inspira i mira cap a la nostra comunitat i especialment en ciutats com Cullera que presenten una capacitat de seducció amb platja, gastronomia, cultura i experiències d’oci i naturals que connecten perfectament en esta remuntada i optimisme”.