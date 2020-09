El V Concurs de Cartells del 9 d’Octubre d’Almussafes ja té guanyadores

Yasmina Benavent Moscardó categoria adulta i Judit Marí Esteve en categoria infantil s’han alçat amb la victòria aquesta edició



El jurat del certamen s’ha reunit aquest dimecres 23 de setembre a la Biblioteca Pública per a seleccionar els dos millors treballs

Hui, dimecres 23 de setembre, el jurat del V Concurs de Cartells del 9 d’Octubre ha donat a conéixer les obres guanyadores d’aquesta edició. En la categoria adulta s’ha imposat el treball de Yasmina Benavent i en la categoria infantil el de Judit Marí. Totes dues rebran com a premi 100 i 50 euros, respectivament, per a consumir en establiments situats en la població. A més, la creació de Yasmina serà la que utilitzarà la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament per a promocionar la celebració.



La festivitat del 9 d’Octubre d’enguany a Almussafes ja té imatge per a la seua promoció. Hui, dimecres 23 de setembre, el jurat del V Concurs de Cartells organitzat per l’Ajuntament de la localitat en col·laboració amb l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ amb l’objectiu de fomentar la creativitat i trobar la imatge per a donar a conéixer aquesta festa s’ha reunit a la Biblioteca Pública Municipal per a triar-la.



Després de la corresponent deliberació, s’ha seleccionat com a guanyadora en la categoria adulta l’obra presentada per Yasmina Benavent, que serà la que s’utilitzarà per a anunciar a la població els actes que es duran a terme per a celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana. Com a premi, el seu autor rebrà un xec valorat en 100 euros que podrà canviar per productes o serveis oferits pel comerç de proximitat d’Almussafes.



Pel que respecta a la categoria infantil, ha destacat sobre la resta el treball elaborat per Judit Marí. La xiqueta s’emportarà com a recompensa un xec valorat en 50 euros, també per a consumir en establiments situats en la població. Així mateix, la seua creació es difondrà tant en la pàgina web municipal com en les xarxes socials oficials del consistori.



“Una vegada més, amb aquesta convocatòria es posa en relleu el talent de la ciutadania almussafenya, que es manifesta a través de l’art per a expressar el que per a ells i elles representa la festa del poble valencià”, destaca el regidor de Cultura, Alex Fuentes. Totes les creacions presentades al certamen es mostraran al públic en una exposició que estarà disponible pròximament en el Museu Casa Ayora.



Tal com es va anunciar quan es van publicar les bases, el període per a presentar les obres, que podien executar-se en qualsevol tècnica o procediment sempre que posteriorment pogueren reproduir-se per mitjans normals, es va dur a terme del 2 al 16 de setembre. El jurat, presidit per Fuentes, s’ha decantat per aquestes dues creacions “per la seua originalitat i per representar de manera fidel la filosofia d’aquest esdeveniment que cada any ens uneix a tota la ciutadania”, assenyala l’edil.