El V Festival de Cinema Compromés Ciutadà debat sobre l’auge de VOX amb el documental “Viatge a l’extrema dreta” d’Alexis Lara

El documental de La Comarca Científica explica el fenomen de la ultradreta valenciana des de la sociologia, la història, la ciència política i la comunicació amb quatre científics socials



La 5a edició del Festival Cinema Ciutadà Compromés de l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) incorpora en la seua programació, per a demà divendres 15 de novembre, a les 19h, en la seu de la Centraleta (C/ València, 9, Borriana), el treball audiovisual “Viatge a l’extrema dreta” del sociòleg valencià Alexis Lara. A banda de la projecció del documental, el públic que hi assistisca podrà debatre sobre què implica l’ascens de l’extrema dreta a les comarques valencianes.

La rellevància d’esta peça audiovisual descansa en tractar-se del primer documental que analitza l’extrema dreta valenciana des de les ciències socials, mantenint la rigorositat que atorguen les diferents disciplines i eliminant els biaixos emocionals que un tema com este pot provocar.

En director del documental, Alexis Lara, ha confessat mostrar-se “orgullós” per l’acollida del seu treball en un festival d’estes dimensions, i “preocupat” perquè segons explica “el documental Viatge a l’extrema ha tingut i continua tinguent més repercussió del que esperàvem com a conseqüència de l’augment del vot a l’extrema dreta”, i es que no cal oblidar que el documental també ha sigut nominat per la revista Tresdeu com a millor contingut radiofònic i audiovisual de 2019.