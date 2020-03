El V Festival Marítim de Cullera desvela un cartell carregat d’estils musicals i d’arrel valenciana

Connect on Linked in

Oques Grasses, Maluks i Nativa acompanyaran als cullerencs Gramoxone Ska Band en les Festes Majors 2020

Ja es coneixen els grups que participaran en la quinta edició del Festival Marítim de Cullera, una edició carregada d’estils musicals i d’arrel valenciana. Oques Grasses, Maluks, Nativa i Gramoxone Ska Band actuaran el proper 19 d’abril en el pàrquing de la Rada.

El festival, gratuït, està emmarcat dins de la programació de les Festes Majors de Cullera 2020 i promet una bona dosi de música festiva i en valencià.

Oques Grasses arriben al municipi després de presentar al 2019 el seu darrer disc ‘Fans del sol’, un treball que s’atrevix a tractar temes com l’addicció a les xarxes socials o l’acceptació personal. El grup, caracteritzat per eixes lletres amb esperit positiu i que ha modernitzat el seu estil fusionant sons electrònics i gèneres llatins, és un dels més potents i amb més seguidors del panorama musical valencià.

Maluks també usa la fusió d’estils per aconseguir el seu so. Com elles diuen «venim per fer-vos vibrar a ritme de dancehall, reggae, cumbia, dub, drum and bass i molt més». El grup valencià està format per quatre joves que presenten un directe festiu, reivindicatiu i amb molta energia.

Nativa és el nou projecte d’Adri Faus, Xavi Banyuls, Edu Soldevila, Jose Carlos García ‘Sen-k’ i Julio Maloa, excomponents de La Raíz. Al 2019 donaren llum al seu primer treball ‘Nativa’ que passa pel rock, el rap, el pop i els sons electrònics i arriben al Festival Marítim de Cullera per presentar este so renovat.

Gramoxone la mítica banda cullerenca d’ska també sonarà en esta edició. A més de donar-li el toc local al cartell, els assistents podran tindre l’oportunitat d’escoltar en directe als pioners de l’ska-rock en valencià. Un concert especial ja que servirà per retre-li homenatge al que ha sigut el seu cantant durant anys, Pep Bolinxes.

En definitiva, el Festival Marítim de Cullera es consolida en esta quinta edició com uns concerts que aposten per la llengua, pels grups valencians i per la varietat d’estils.