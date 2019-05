El València Club de Futbol celebra a la Basílica de la Verge dels Desempatats i al Palau de la Generalitat.

Print This Post

Va ser una visita molt emotiva, ja que aquest any també celebraven el centenari.



El València Club de Futbol no s’ha conformat solament en celebrar el centenari del club sinó que també ha celebrat, i amb l’afició a València, la Copa del Rei. El cap de setmana intens i meravellós, la plantilla de l’equip va realitzar la visita oficial a la Basílica de la Verge dels Desemparats, l’equip va ser rebut per l’arquebisbe de València Antonio Cañizares, aquest, els va felicitar per l’èxit.



Els dos capitans valencians José Luis Gayà i Jaume Doménech van col·locar la Copa en l’altar davant l’emoció de tots els assistents i de la plantilla del València CF. Abans de la foto commemorativa, Cañizares va afirmar que ‘espera que no siga l’última Copa’.



El president de la Generalitat també va rebre a l’equip al Palau de la Generalitat, va comentar que ‘’l’any vinent, el Valencia serà el millor ambaixador de la Comunitat’’. Va parlar en nom de tots els valencians quan va dir que per a la Comunitat, es un gran orgull que representen al poble. Anil Murthy molt emocionat va afegir que ha viscut una experiència inoblidable.



Els jugadors agraïren a l’afició el suport que van rebre durant la temporada.