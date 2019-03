El València Club de Futbol celebra el seu centenari

Connect on Linked in

La Mascletá s’ha tenyit de ‘taronja’, en un tret que ha inclòs els noms dels jugadors mítics del València CF entre els trons.

‘Ajuntament de València ha viscut este matí, en el penúltim dia de les festes falleres, una emotiva recepció al Valencia Club de Futbol, representat pels seus jugadors actuals però també per molts dels seus més benvolguts veterans, per directius i cos tècnic, en la qual el club que porta el nom de la ciutat, en el dia en què complix el seu primer centenari, ha entregat a l’alcalde de València, Joan Ribó, la bandera emmarcada d’esta commemoració. En la recepció han intervingut la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i el president del València CF, Anil Murthy, i han estat presentes bona part de les regidores i regidors que conformen la corporació municipal, junt representants de tots les seccions i estaments de l’entitat valencianista.

Sol, Tendillo, Camarasa, Carboni, Voro, Arias, Guillot, Claramunt. Albelda, Angulo, kempes…són alguns dels veterans jugadors que han assistit a esta recepció celebrava en el Saló de Cristall en la que l’alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmat que era «un dia molt important per a la ciutat de València i per descomptat també per a este alcalde. Hem de celebrar, saludar, felicitar al club que simbolitza la nostra ciutat, en primer lloc, però també a la nostra Comunitat. Vull ressaltar que el València CF és un element de cohesió, d’integració i de visualització de la nostra ciutat i de la nostra Comunitat. Reitere la meua felicitació i li desitge com a mínim cent anys més».

Ha recordat a figures llegendàries del club com Epi, Amadeo, Mundo, Gorostiza o Kempes, així com les grans gestes i trofeus aconseguits. «Teniu el suport incondicional de molts milers i milers d’afeccionats i afeccionades que senten els colors del València, les seues victòries i les seues derrotes com una cosa pròpia». Ha afegit que el centenari del València CF és un gran esdeveniment per a la ciutat, com ho és que hui el València culmine a l’Ajuntament de la ciutat, coincidint amb un dels dies més intensos de les festes falleres, una marxa oficial i commemorativa plena d’emocions».