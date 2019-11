Print This Post

Els veïns del Vedat de Torrent, solidaris amb el poble

L’Associació de veïns del Vedat de Torrent, ha celebrat la IV edició de la Fira Agrícola Solidària, un entorn privilegiat per tal de dur a terme aquesta iniciativa que malgrat que el fred any rere any aconsegueix ajuntar cada vegada més gent disposta a ser solidària

Entre els voluntaris, familiars dels veïns del Vedat, persones compromeses amb la causa, sense por al fred, al vent , el més important és la solidaritat