El Vedat de Torrent tanca la temporada d’estiu amb més de 29.000 visitants

Com a novetat enguany s’ha establit un torn de demà i de vesprada i s’ha parcel·lat la zona enjardinada per a les famílies

En finalitzar la temporada d’estiu la piscina Parc Vedat tanca les seues portes i s’acomiada del 2021. El parc aquàtic, que ha estat obert tots els dies durant els mesos de juliol i agost, ha comptabilitzat 29.343 visitants, quasi 15.000 visitants cada mes. A més, cal comptar amb alguns membres d’associacions torrentinas com a Fundació Espúria, don Bosco, Càritas Diocesana i Voluntariat Mediambiental, que també han tingut accés a les instal·lacions amb invitació: 240 convidats el mes de juliol, més altres 230, a l’agost.



Els usuaris han pogut gaudir de les instal·lacions en torns de matí i vesprada, de 10.00 a 14.30 i de 15.30 a 20, amb parcel·les per a preservar el contacte entre membres del mateix nucli familiar.



Susi Ferrer, regidora de l’àrea d’Esports, ha destacat la voluntat del consistori per augmentar les mesures de seguretat del recinte i incidir en les labors de neteja i desinfecció per a minimitzar el risc de contagi: “Hem fet un esforç per aconseguir que un gran nombre de persones pogueren gaudir d’aquestes instal·lacions, adaptant les normes a la situació sanitària actual, i convertint el parc un estiu més en el punt de trobada de moltes famílies, dins d’un entorn segur i amb unes condicions immillorables”. En aquest sentit, cal assenyalar que també s’ha incrementat el personal encarregat del manteniment del parc aquàtic; equips de neteja i tractament de l’aigua, socorristes, personal per al control d’accessos, aforaments i vigilància del compliment de les normes, a més dels responsables del servei d’infermeria