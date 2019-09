El veïnat de Beteró de València podrà accedir al seu barri des de l’avinguda de Tarongers

Connect on Linked in

Al voltant del migdia de demà dimecres, dia 18, hi ha previst que es completen els treballs que permetran als veïns i les veïnes del barri de Beteró accedir directament als seus carrers des de l’avinguda de Tarongers. Esta novetat implica que no tindran la necessitat d’arribar fins al Camí Vell del Cabanyal. Amb el canvi de senyalització i semàfors que ho permeten es completarà l’actuació integral que el servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha dut a terme des de la nit del passat dilluns, una actuació amb la finalitat principal de millorar la seguretat a l’entorn dels centres escolars del barri, incrementar els itineraris interns de mobilitat per a vianants i afavorir l’accessibilitat del veïnat als seus domicilis.



A més de convertir el carrer Campillo de Altobuey en una via de doble sentit, s’ha reforçat tota la senyalització –vertical i horitzontal- del barri, amb especial atenció a l’entorn dels centres escolars, concretament en Camí del Cabanyal. En esta via s’ha reforçat el pas de vianants que servix de ruta directa al CEIP Mare de Déu del Carme i al Centre d’Educació Infantil Beteró; s’ha reordenat part de l’estacionament col·locant-lo en cordó i amb noves places de motocicletes per a millorar la visibilitat de vianants per a creuar i també s’han instal·lat dos senyals fluorescents d’atenció per la presència d’escolars. A més, s’ha ampliat la mitjana de la calçada per a adequar els carrils i pacificar el trànsit, una acció que se suma a la instal·lació de dos reductors de velocitat tipus ‘lloms d’ase’ que va instal·lar la Regidoria de Mobilitat Sostenible a les portes de l’IES Cabanyal al novembre de 2017 per a millorar la seguretat viària i calmar el trànsit rodat.



Entre altres actuacions dutes a terme per la Regidoria amb la col·laboració de l’Associació de Veïns Mare de Déu del Carme – Beteró, cal destacar la ubicació de dos nous passos per a vianants al carrer Jaime Villanueva, l’execució de dotze places d’aparcament noves per a motocicletes i una nova reserva de càrrega i descàrrega. A més, i a petició del veïnat, s’ha invertit el sentit del carrer Isidro Ballester i ara passa a ser d’eixida cap a Lluís Peixó, alternant així els sentits atés que el carrer paral·lel, el de Lucio del Valle, és d’entrada al barri.



El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, aprofitant la comunicació d’esta actuació, ha aprofitat per a “agrair als veïns i veïnes de Beteró la seua col·laboració i el seu diàleg continu amb la regidoria i el servici municipal de Mobilitat, que en complicitat i sintonia amb els passos que s’estan donant a la ciutat, està afavorint que s’estiguen introduint en els barris moltes millores que incrementen la qualitat de vida dels veïns i veïnes de València”.