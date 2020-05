El veïnat de Ciutat de Pamplona de Sueca recapta 1.211 euros per a ajudar a les famílies que més ho necessiten

Print This Post

Els veïns i veïnes de l’avinguda Ciutat de Pamplona, a Sueca, han aconseguit recaptar 1.211 euros en la col·lecta solidària que han organitzat per a ajudar a les famílies més necessitades del municipi, especialment durant esta crisi sanitària.

La proposta va sorgir dins del variat conjunt d’activitats que estan organitzant per a suportar millor el confinament, i de seguida va comptar amb un gran recolzament per part de tots els edificis que conformen este barri conegut en tota Sueca com “On viuen tots”.

La vesprada del dimarts va ser l’acte de lliurament i va comptar amb la presència de Paco Meseguer, director de l’Economat Càritas Interparroquial de Sueca, i d’Amadeo Serra i Cándido Serra, com a representants del col·lectiu veïnal. Meseguer s’ha mostrat molt agraït i emocionat per l’acte solidari que han realitzat els veïns i ha respost amb aplaudiments a les mostres d’afecte que li arribaven des dels balcons de tots els habitatges.

Des del col·lectiu veïnal mostren la seua satisfacció per l’èxit que ha tingut la proposta de col·laborar de manera solidària amb qui més ho necessita, i no descarten tornar a realitzar recol·lectes d’este tipus en un futur. Així mateix, mostren la seua satisfacció també per la unió de tots els veïns i veïnes i el bon ambient creat en esta època de confinament.

El conjunt d’activitats que ha dut a terme durant estes setmanes el veïnat de Ciutat de Pamplona ha aconseguit molta repercussió, en comptar amb un gran suport per part dels veïns i veïnes, els quals han participat activament en tot el que s’ha proposat, especialment en les festes temàtiques organitzades els dissabtes, engalanant i il·luminant els seus balcons. Una de les finalitats principals d’estos actes ha sigut l’entretindre als més xicotets de la casa, els quals han participat activament a l’hora de disfressar-se o preparar la decoració dels balcons.