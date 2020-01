El veïnat ret homenatge al seu patró aquesta setmana amb actes religiosos i la cremà de la foguera

Connect on Linked in

Les obres del carrer Sant Antoni han començat hui

El carrer Sant Antoni d’Albal, on resideixen unes 60 famílies de la localitat, veurà modernitzada la seua imatge en uns tres mesos. Hui s’han iniciat les obres pel carrer Paiporta fins a l’entorn de la intersecció amb el carrer Hernández Lázaro, des d’on discorrerà un nou col·lector d’aigües pluvials que acabe amb els problemes d’evacuació de pluges que ha patit històricament el veïnat de l’històric carrer. El projecte també contempla la renovació de la xarxa de distribució de l’aigua potable i la millora de la xarxa de sanejament i de captació de pluvials. Per aquest motiu, el carrer Paiporta romandrà tancada al trànsit, durant dues setmanes aproximadament, després d’aquest període els treballs es traslladaran a l’epicentre de les obres i que són un compromís del govern de Ramón Marí amb aquest barri d’Albal.

La modernització d’aquesta via també contempla la millora de l’accessibilitat, i la disminució del trànsit rodat. Al costat de Sant Roc és la més antiga del municipi, de dimensions molt estretes, amb voreres que en l’actualitat mesuren mig metre en alguns trams i que ara seran ampliades per a la seguretat veïnal que, en la seua majoria, longeva. A més, Sant Antoni rep el trànsit d’una de les arterías més transitades del poble, el carrer Blasco Ibáñez, en aquest sentit, l’Enginyer municipal ha anunciat que per a disminuir la circulació es canviarà el sentit del carrer que passarà de ser d’eixida a ser d’entrada i que aquest es limitarà al pas sol dels residents.

Millorar la mobilitat per als vianants i ciclista de tot el nucli urbà ha sigut una màxima de l’executiu local que, fa uns anys ha posat especial èmfasi en el barri antic. Aquestes polítiques han sigut reconegudes per la Generalitat Valenciana que fa pocs mesos ha distingit al consistori amb el Primer Premi de mobilitat pel projecte de semipeatonalización dels carrers situats en l’entorn a la Torre àrab.

El veïnat retrà homenatge al seu patró

El xicotet barri de Sant Antoni retrà homenatge al seu patró en els pròxims dies. El dijous 16 celebraran el sopar de germanor a la qual assistirà l’alcalde i el regidor de Festes, Sergio Burguet. Seguidament cremaran la foguera. El divendres, des de les 18.45 hores, tindrà lloc la processó del sant fins a arribar a l’Església La nostra Senyora dels Àngels on el rector local oficiarà una missa concloent així amb la modesta festa que perdura generació rere generació gràcies al seu veïnat en col·laboració amb l’Ajuntament.



Com les obres no començaran en aquesta via fins a finals de mes no impedeix la celebració d’aquests actes amb total normalitat.