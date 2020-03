El vent respecta la tercera Mascletà a càrrec de Pirotècnia Dragón

Print This Post

Al balcó han passat diferents representats polítics i comissions falleres.

Gran dia el que s’ha viscut a València amb la Mascletà a càrrec de Pirotècnia Dragón on un 99% de material que s’ha utilitzat a la Mascletà ha estat d’elaboració pròpia i això els ha fet disparar d’una manera més segura. Com és habitual en cada mascletà, el balcó de l’Ajuntament és plena de representació política i comissions falleres per viure de prop el gran espectacle.

Demà, 4 de març la mascletà estarà a càrrec de Pirotècnia Pibierzo, recorda, a partir de les 13.30 en directe a Grup Televisió.