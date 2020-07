El veterà ciclista Germán Puchades i la jove nadadora Esther García de la Virgen comparteixen el premi a l’esportista més destacat d’Algemesí

Connect on Linked in

El veterà ciclista Germán Puchades, de 78 anys, i la jove nadadora Esther García de la Virgen, de 21, han compartit el guardó Ciutat d’Algemesí als esportistes més destacats de la localitat durant l’any 2019. Un senzill acte simbòlic ha desplaçat a la multitudinària Gala de l’Esport que habitualment se celebra en el Teatre Municipal, però tots els guardonats rebran en els seus respectius domicilis els trofeus que acrediten el reconeixement que han merescut pels seus mèrits esportius al llarg de l’any passat. L’acte celebrat en el Saló de Plens de l’Ajuntament ha complit amb els requisits de distància social que exigeixen les actuals circumstàncies però ha sigut igualment emotiu.



Rafael Lluch, regidor d’Esports, ha exercit com a mestre de cerimònies, ha recordat que la tercera Gala de l’Esport estava prevista el 13 de març, el dia en què el Govern va decretar l’Estat d’Alarma per a fer front a la pandèmia provocada pel coronavirus, i ha presentat a Esther García de la Virgen, qui l’any passat va aconseguir la medalla d’or en la carrera de 200 metres obstacles que organitza la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, al marge d’altres èxits en natació. Esther ha assenyalat a Germán Puchades “com una inspiració” i ha agraït el reconeixement de les autoritats municipals: “L’esport és molt difícil i aquest premi ajuda a tindre una motivació”.



Germán Puchades va arrancar la seua trajectòria com a ciclista amb un subcampionat d’Espanya en pista quan a penes tenia 16 anys, ha participat en desenes de competicions d’àmbit nacional i internacional, ha sigut seleccionador de l’equip ciclista de la Comunitat Valenciana i president del Club Ciclista d’Algemesí durant anys. Lluch ha apuntat que “li van oferir ser seleccionador de l’equip ciclista nacional, però va renunciar per a deixar pas als més joves”.



El regidor d’Esports ha destacat que Puchades va guanyar el Campionat d’Espanya de ciclisme a l’americana a Mataró, una modalitat de ciclisme en pista, i ha agraït la seua disposició “per a una contínua col·laboració amb l’Ajuntament en l’organització del Dia de la Bicicleta” o qualsevol altre esdeveniment relatiu a la seua especialitat. Lluch també ha revelat que “Germán encara corre cent quilòmetres dues vegades per setmana i tots els estius puja a tots els ports del Tour de França”.



Germán Puchades ha agraït el reconeixement “a les autoritats i als qui m’han proposat per al premi i a tots els responsables de la Gala de l’Esport”, ha assegurat que no sabia res i ha tingut unes sentides paraules cap a la seua família i cap a la seua dona, qui va faltar fa un temps: “És la que sempre m’ha donat suport perquè continuara corrent”.



L’alcaldessa Marta Trenzano ha subratllat que el guardó és “àmpliament merescut” per tots dos premiats i ha declarat: “L’esport implica valors com el sacrifici, el foment de l’esperit d’equip, l’aprenentatge de saber perdre, el reconeixement de la derrota, de manera que l’exercici no sols forma esportistes, també forma persones”. Trenzano ha volgut estendre el reconeixement a la resta dels guardonats absents i ha expressat un agraïment específic “per a tots els clubs i associacions esportives d’Algemesí per la labor que desenvolupen”.



Rebran el guardó en el seu domicili en l’àmbit de l’esport de competició oficial i d’alt nivell l’equip campió de la lliga superautonòmica del Club de Tennis Taula Algemesí; l’equip sènior d’Handbol Maristes, campió de la temporada 2018-2019 del grup E de la Primera Divisió Nacional d’Handbol; l‘equip sènior de l’Algemesí Club de Futbol, campió de la temporada 2018-2019 de la lliga de la Segona Divisió Regional de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana; Luis Quilis Galán, primer classificat en el Campionat d’Espanya de domatge de Cavalls Joves; Jesús Ballester Boscá, campió autonòmic de Wushu-Sanda, una modalitat de Kung Fu; Mar Andreu Piera, primera en el Campionat Nacional de Kung Fu; Nerea Borrás Saz, primera en el Campionat Autonòmic de Kung Fu en la categoria júnior; Adrián Borrás Saz, primer en el Campionat d’Espanya de Kung Fu en la categoria sènior; Alex De María Espiritusanto, tercer en el Campionat d’Espanya de Kung Fu en la categoria d’adult novell; Artur Estrela Naval, segon en el Campionat d’Espanya de Kung Fu en la categoria d’adult novell; María José Pellicer Duato, tercera en el Campionat d’Espanya de Velocitat en Paddle Surf; Claudia Tendero, tercera en el Campionat d’España Indoor d’Apnea Dinàmica amb Monoaleta; Vicente Cucarella Vila, segon en el Campionat d’Espanya d’Hivern de Piragüisme; Vicente Costa Sapiña, segon en el Campionat d’Europa de Marató de Piragüisme; Salvador Fontana Esteve, primer en el Campionat d’Espanya d’Hivern de Piragüisme; Óscar Bueno Sanchis, quart en el Campionat d’Espanya Marató curt de Piragüisme; Justo Arlandis Avellaneda, quart en el Campionat d’Espanya Marató curt de Piragüisme, José Ribes Ortiz, segon en el Campionat d’Espanya Marató curt de Piragüisme; Francisco José Moreno Salvador, primer en el Campionat d’Espanya Marató curt de Piragüisme; Carlos Moreno Baixauli, primer en la Lliga Est de Piragüisme de la federació autonòmica; Joaquín Roig Montañés, segon en el Campionat d’Europa de Marató de Piragüisme; Ana Castell García, campiona autonòmica d’Esquaix; Ernesto Revert Escutia, quart en el Campionat d’Espanya sub-17 d’Esquaix; David Ferragud Ferragud, tercer en el Campionat Nacional de Carreres d’Obstacles.



Els guardonats en l’àmbit de l’esport escolar al costat de la nadadora Esther García de la Virgen són Claudia Bresó Juan, en Natació; Adrián Revert Escutia, en Esquaix; Josep Folqués Ortiz, en Handbol; Mario Masiá Tristante, Héctor Granell Oliva i Vicente Esteve Martínez, en Piragüisme; i Marta Ribes Fernández, en Gimnàstica Rítmica.



Per la seua destacada trajectòria en l’esport d’edat escolar es premiarà a Natalia Pallas García del Busto, Alex Almerich Mont, Alex Sánchez Domingo, Julia Pérez Gregori, Hugo Guillem Espinosa, Arantxa Adam Ferragud, Marc Martínez Koshytska, Clara Esteve Martínez y Soledad Andreu Piera.



En l’àmbit del mèrit esportiu o de l’esport popular, Jordi Richart Espert per l’escalada de diverses vies de dificultat 6a i 7; Khalid El Hissouf, guanyador IX Circuit Ribera del Xúquer; Ana Benito Muñoz, primera en els trails de Barxeta, Aledua i Font Amarga 2019; Sandra Pla Sanchis, guanyadora IX Circuit Ribera del Xúquer.



Pel mèrit esportiu en l’àmbit internacional els guardonats són Jaume Masiá Vargas, campió del Gran Premi de l’Argentina de Moto3 2019 i nové en el ránking mundial de Moto3; i Carlos López Montagud, 729 en el ránking de l’Associació de Tennis Professional.



L’empresa ViscoConfort rebrà el premi a l’entitat no esportiva pel seu suport a l’esport local d’Algemesí.



En esports adaptats rebran el premi els equips esportius de la Cooperativa La Salut pels èxits dels seus equips en les lligues de futbet, colpbol i bàsquet.



Per la seua trajectòria professional o una vida dedicada a l’esport, al costat del ciclista Germán Puchades, s’ha reconegut també a Vicente Enguix Vercher, pels seus 25 anys de dedicació al bàsquet a Algemesí.