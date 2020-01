Connect on Linked in

El carrer disposa de 109 mèlies, de les quals s’abatran 30 perquè presenten símptomes de risc i es substituiran per noves espècies



El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha explicat que s’ha decidit actuar en l’arbrat de Comte d’Altea després d’inspeccionar l’estat i comprovar que en alguns casos presentaven risc per a la seguretat viària per la seua inclinació i descomposició. Els exemplars que estan en bones condicions es podaran per rebaixar l’alçada i facilitar la seua regeneració. Segons Campillo, “amb estes actuacions volem millorar la infraestructura verda dels nostres carrers”.



El servici de Jardineria de l’Ajuntament de València ha començat els treballs de sanejament i poda dels arbres del carrer Comte D’Altea, al barri de la Gran Via. Es tracta de 109 mèlies, a més d’alguns tarongers situats en la intersecció amb Jacinto Benavente. Un arbrat que, segons explica el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, ha crescut condicionat per la seua orientació i buscant la captació de la llum solar inclinant-se cap al centre del carrer. Això ha provocat que la seua posició afavorisca el trencament d’arbres quan es produeixen fortes ratxes de vent i temporals degut a la seua llargària i el pes concentrat en les seues puntes. També, en algunes ocasions, han arribat a colpejar vehicles.



Davant esta situació, s’han començat les actuacions de poda per rebaixar la seua alçada i facilitar la regeneració de la seua copa per tal de previndre el trencament de les branques. A més, després d’una revisió de l’arbrat, s’ha identificat aquells que estan en pitjors condicions per pudrició o risc. En estos casos, en concret 30 exemplars, s’ha previst el seu abatiment i posterior reposició amb noves espècies adaptables al clima de València i que presenten un creixement més contingut, segons Campillo. Estes mèlies seran substituïdes per 26 freixes de flor, 3 perals de flor i un taronger. També s’anul·laran dos escocells perquè estan ubicades prop d’un pas de vianants i obstaculitzen la mobilitat.



El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat la immediatesa amb la qual s’estan reposant els exemplars abatuts pels nous arbres “per tal que quan més prompte millor el carrer recupere el seu paisatge verd”. També ha valorat el treball dels tècnics del servici municipal de jardineria “que han previst estes actuacions seguint criteris de seguretat per a les persones i els vehicles”. “Amb estes actuacions volem millorar la infraestructura verda de València i el paisatge urbà”, ha conclòs Campillo.