El vicepresident Bielsa s’interessa pels projectes que finançarà la Diputació en municipis de la Ribera Baixa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El responsable de Cooperació Municipal, Carlos Fernández Bielsa, ha visitat Benicull, Llaurí, Fortaleny i El Mareny acompanyat per les alcaldesses Amparo Giner, Anna González i Juani Clos i l’alcalde Jordi Sanjaime

Els diputats Jordi Mayor i Mentxu Balaguer han participat en la visita a una comarca que té assignats prop de 8 milions d’euros en inversions de la corporació provincial per a 2020 i 2021

El vicepresident i responsable de Cooperació Municipal, Carlos Fernández Bielsa, ha visitat este dijous diferents projectes finançats per la Diputació de València a Benicull de Xúquer, Llaurí, Fortaleny i El Mareny, a la Ribera Baixa, una comarca que té assignats 7.765.000 euros de la corporació provincial per a invertir en les millores que necessiten els seus municipis durant el que resta d’any i el pròxim.



El responsable de Cooperació Municipal i Coordinació Institucional, Carlos Fernández Bielsa, ha iniciat el seu recorregut per la Ribera Baixa a Benicull de Xúquer, on ha visitat, acompanyat per l’alcaldessa, Amparo Giner, i el també diputat Jordi Mayor, places i parcs infantils remodelats amb fons provincials. Els responsables locals han mostrat també al vicepresident Bielsa els espais públics en els quals tenen previst actuar amb els fons del Pla d’Inversions 2020-21, a través del qual Benicull ha rebut 411.000 euros de la Diputació.



La següent escala ha sigut Llaurí, una població de prop de 1.200 habitants que disposarà de quasi 400.000 euros per a realitzar millores en infraestructures i serveis durant els pròxims mesos. L’alcaldessa, Anna González, ha sigut l’amfitriona d’una visita a la qual s’ha sumat la també diputada Mentxu Balaguer, i que després de la signatura del vicepresident Bielsa en el Llibre d’Honor de l’Ajuntament, ha donat a conéixer als responsables provincials les noves instal·lacions de l’Escoleta i el Poliesportiu Municipal.



Després de comprovar el resultat de les obres executades amb fons de l’últim pla d’inversions sostenibles de la Diputació, Anna González ha avançat els projectes d’eficiència energètica que Llaurí escometrà amb el Pla d’Inversions 2020-21, d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible que fixa el propi programa.



Fortaleny i El Mareny



El següent municipi visitat per Bielsa i Mayor ha sigut Fortaleny, on l’alcaldessa, Juani Clos, ha volgut iniciar el recorregut a la Biblioteca Municipal, que es remodelarà amb els fons del nou pla provincial d’inversions, que deixarà 388.000 euros en este poble d’una mica més de mil habitants. Més tard s’han dirigit fins al poliesportiu, les instal·lacions del qual van ser renovades i ampliades amb el IFS de 2018.



Fernández Bielsa ha finalitzat la seua ruta per la Ribera Baixa al Mareny de Barraquetes, una de les dos entitats locals menors pertanyents a Sueca. Allí, l’alcalde Jordi Sanjaime ha acompanyat al responsable de Cooperació Municipal per diferents espais del Mareny i ha explicat a Bielsa les inversions realitzades i les programades amb el nou pla de la Diputació.



Amb l’últim Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), El Mareny va il·luminar part de la zona de la platja i també parcs, i va adquirir un immoble que la corporació local té previst habilitar per a ús dels col·lectius socials. L’assignació del Mareny en el PI 2020-21, d’al voltant de 333.000 euros, també servirà per a completar la il·luminació del litoral i reformar les instal·lacions esportives, entre elles el frontó.