El Vicepresident Segon del Consell, Rubén Martínez Dalmau, visita Godella per a conéixer els projectes d’habitatge social

El Vicepresident Segon i Conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha visitat en el matí de hui la localitat de Godella per a conéixer de primera mà les iniciatives que s’estan desenvolupant per a oferir habitatges socials a la ciutadania en el municipi de l’Horta Nord.

Teresa Bueso, alcaldessa de Godella, ha rebut al representant del Consell a les portes de l’Ajuntament junt amb Tatiana Prades, Irene Ferré i altres representants del ple municipal per a acompanyar-li, més tard, al saló de plens on Martínez Dalmau ha signat en el Llibre d’Or de la localitat.

Després de l’acte protocol·lari, la primera edil ha explicat els projectes i iniciatives que s’estan realitzant a Godella i la previsió del que es realitzarà durant la present legislatura en el que a habitatge social es refereix. De fet, Bueso va repassar la situació dels habitatges socials en el municipi i va destacar la del carrer Sant Teresa, que ja es troba habitada per una família.

Així mateix, ha explicat l’estat en el qual es troba el pis del carrer Abadia que està previst en breu espai de temps també puga ser usat per una família de Godella després de realitzar-se unes xicotetes modificacions. També s’ha repassat l’obra de Santíssima Trinidad, que anirà destinada a habitatge social i tutelat.

D’altra banda, Bueso ha avançat al Vicepresident del Consell que l’Ajuntament de Godella, després de l’aprovació de la modificació de crèdit corresponent, té previst adquirir un nou immoble per a convertir-lo en una zona de coworking i emprenedoria en la planta baixa i habitatge social o de recursos d’emancipació en les plantes superiors.

Finalment, Martínez Dalmau ha explicat als membres de l’equip de govern les ajudes i subvencions a les quals pot accedir Godella per a continuar treballant per tindre nous habitatges socials per a l’ús de les persones amb majors dificultats de la població.