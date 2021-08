El vicepresident segon del Consell, Rubén Martínez Dalmau, visita Meliana

Connect on Linked in

Hui ha visitat Meliana el vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, per a conéixer de prop el projecte de regeneració urbana que s’està portant endavant, conjuntament amb l’Ajuntament, al nostre municipi.

Com ha destacat el conseller: “El govern de la Generalitat vol estar molt a prop dels municipis i de les seues necessitats, i l’actuació de Meliana n’és un bon exemple”. En concret, es tracta de la rehabilitació de l’edifici dels antics Salons Meliana, al carrer Ramón y Cajal, que allotjarà en el futur les dependències municipals de l’àrea social i altres dependències i serveis municipals. Una actuació que compta amb la subvenció de 480.000 € de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Enguany es redactarà el projecte, a punt de licitar, i s’iniciaran les obres.

Per a l’alcalde i responsable d’Urbanisme i Habitatge, Josep Riera: “El suport de la Conselleria per a fer possible aquest projecte és molt important i suposa un veritable impuls. De fet, permetrà executar la primera fase d’un projecte més ampli que ha anat creixent des que ens el vam plantejar inicialment”. Per a poder fer l’actuació, l’Ajuntament va adquirir inicialment l’edifici i, recentment, ha comprat el solar de darrer, amb la qual cosa el municipi compta amb un espai públic molt important on poder desenvolupar una proposta socioeducativa i habitacional molt potent, a més d’altres serveis municipals.

El conseller ha sigut rebut per membres del govern municipal, concretament Josep Mateu, Antonio Rodríguez i Rosa Peris; i pels tècnics municipals d’Urbanisme, l’arquitecta i l’arquitecte tècnic. Després de la firma protocol·lària en el Llibre d’or, s’ha mantingut una reunió on s’ha explicat al responsable del Consell els detalls del projecte i en quin moment es troba, detalls que després ha pogut comprovar amb la visita a l’immoble.

Martínez Dalmau també ha informat la corporació dels diferents programes per a fomentar l’habitatge públic i s’ha mostrat interessat per altres projectes que s’estan executant a Meliana que tenen vinculació amb la seua àrea, com ara el centre de dia per a persones majors que s’està construint amb arquitectura bioclimàtica. El conseller ha comentat que, precisament ahir, també va estar a Meliana assaborint la cuina de l’horta, concretament en un dels restaurants del municipi, un altre dels atractius locals.