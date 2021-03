El violeta acoloreix els carrers d’una Mislata bolcada amb la igualtat

Connect on Linked in

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la Casa de la Dóna de Mislata ha preparat una programació especial, marcada per les restriccions sanitàries, evitant les concentracions de persones



Carlos F. Bielsa: “El 8 de març, encara que ens quedem a casa, no podem deixar de reivindicar el paper de la dona i promoure els seus drets en una societat moderna del segle XXI. I aqueixa lluita per la igualtat real no pot parar un sol dia”



Les polítiques d’Igualtat són una de les pedres angulars de totes les accions que duu a terme l’Ajuntament de Mislata. Des del govern municipal han establit la consecució de la igualtat real entre homes i dones i la posada en valor del paper femení en la societat com a polítiques transversals en tots els seus projectes. Per això, el dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, és un dia assenyalat en el calendari de Mislata.

Per a l’alcalde de la localitat, Carlos Fernández Bielsa, “el camí cap a la igualtat real és una cosa que no entén de pandèmies. Les circumstàncies són excepcionals i no per això hem de deixar reivindicar el paper de la dona en la societat i situar la igualtat en el centre de totes les nostres accions.”

Amb la finalitat de visibilitzar un dia de reivindicació i de posada en valor del paper femení en la societat com és el 8 de març, la regidoria de Polítiques d’Igualtat, que dirigeix Carmela Lapeña, durà a terme diverses accions perquè “el treball i l’esforç per aconseguir una igualtat real mai pare. La pandèmia no pot ser una raó per a deixar de protegir aqueixes dones que pateixen la desigualtat diàriament. És per això que aquest any el nostre lema és “La igualatat és la vacuna contra el masclisme”, aclareix Lapeña.

El color violeta serà el protagonista absolut durant aquests dies. Des de fa diversos dies, la façana de la casa consistorial s’il·lumina de morat per a visibilitzar i fer costat al moviment feminista. També, els veïns i veïnes de la localitat han col·laborat a acolorir Mislata penjant les quasi 4000 banderoles habitades que ha repartit gratuïtament la Casa de la Dóna amb el lema d’enguany. Tot un èxit de participació ciutadana que mostra el compromís per la igualtat que té el municipi en el seu conjunt.

Però si hi ha alguna cosa que ha cridat l’atenció de tota la ciutadania és la instal·lació en el cèntric carrer Miguel Hernández, on està situada la Casa de la Dóna. Veïns i veïnes trauen els seus mòbils per a fer-se una foto amb els més de 200 paraigües violetes que decoraran el cel d’aquest carrer per als vianants durant 15 dies, formant una impactant estampa.

Al costat del repartiment de 2000 màscares amb el lema del 8-M, les accions del Dia Internacional de la Dona es completen amb la campanya ‘Tot Suma’ que, a través de cartells publicitaris repartits pel municipi i un vídeo, dóna veu a persones de diverses edats, gèneres o procedència que parlen i reivindiquen la igualtat i la lluita contra el masclisme. Una campanya a la qual s’han sumat dos rostres molt coneguts de Mislata, l’actriu Empar Ferrer i l’internacionalment reconegut escultor Miquel Navarro.