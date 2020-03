El Viscoconfort Maristes Algemesí cau davant un Llevant que suma la seua huitena victòria seguida

Print This Post

El Viscoconfort Maristes Algemesí cau a la tercera posició de la classificació. El conjunt de Nikola Milos es va veure sorprés aquest cap de setmana pel Llevant Marni, que es troba immers en una ratxa triomfal que l’ha portat a sumar huit victòries seguides, convertint-se en un dels conjunts en millor forma de la Primera Divisió Estatal de l’handbol espanyol. Els col·legials sumen la seua tercera derrota de la temporada en un mal moment, la qual cosa provoca que se situen a tres punts del líder, l’Eivissa, i a un del segon classificat, l’Enforne Sporting Alacant. Això, mancant set jornades perquè finalitze el campionat.



A València es va presenciar un gran partit del Llevant UDBM Marni, que va ser capaç de doblegar a un dels equips més potents de la categoria com és el CB Visconfort Maristes d’Algemesí. Les nombroses baixes dels primeres línies amb les quals comptava l’equip granota no va ser excusa perquè volgueren posar-li les coses molt difícils als riberencs des dels primers compassos de la trobada. Els levantinistes van eixir amb un gran nivell defensiu i actitud, frenant les contínues circulacions del Viscoconfort i ajudats amb un Molina en porteria que va estar molt encertat durant tot el partit i que va bloquejar un dels baluards més importants dels riberencs, el gran potencial atacant, quedant els principals jugadors col·legials sense capacitat per a sumar més de cinc gols a nivell individual. En atac (segons van informar les fonts oficials del club local), el Llevant UDBM Marni va saber jugar amb paciència les accions, amb una bona faena de continuïtats i amb els extrems molt participatius, cosa que va donar fruit en els primers compassos del partit. El bon nivell defensiu va provocar que les diferències foren molt justes a favor dels granotas.



En el meridià de la primera meitat, els levantinistes van poder augmentar les diferències; CB Maristes d’Algemesí no acabava de trobar-se còmode i el Llevant UDBM Marni, malgrat la dificultat, treien fruit en accions individuals de llançament exterior o penetracions. En el tram final, una sèrie d’errors en atac al costat d’una exclusió granota, va permetre que el Viscoconfort poguera recuperar les diferències i es va arribar a la meitat de la trobada amb el resultat de 11-7.



No obstant això, en la represa el Llevant UDBM Marni va seguir amb la tònica de la primera meitat, ben assentats en defensa i superant el 5:1 proposat pels visitants. El pitjor d’aquest període va ser que els granotas van rebre gols massa ràpid, els va costar el replegament i el cansament a vegades els va passar factura. Encara així les diferències van arribar a ser de 6 gols favorables al conjunt levantinista en el meridià de la segona meitat. El tram final de la trobada el Marista va reduir aquesta diferència a 4 gols, el Llevant UDBM Marni va cometre algunes pèrdues en atac i els visitants s’acostaven en el marcador; el conjunt granota va començar a patir pel centre de la defensa i van ser moments complicats. La defensa del Viscoconfort va arriscar amb un jugador avançat per a buscar la victòria, però els granotas van saber aprofitar bé els espais i van aconseguir gols amb els quals van sentenciar el partit. Al final, 25-20.

Llevant Marni 25-20 CB Viscoconfort Maristes Algemesí

Llevant Marni – Toni Molina (p), David Font (p), David García (1), Javier Manzano (4), Guzmán Lázaro (6), Ximo Lora (5), Diego Montes, Daniel Martínez (7), Ismael Gómez (2), Alberto Navarro, Diego Olba (1), Alberto Jato, Luis Villena, Pablo Rojas, Daniel Vacas i Juan De Lucas.

Entrenador: Daniel Abellán.

CB Viscoconfort Maristes Algemesí – Julián Villa , Vicent Tormo (3), Sebastián Restrepo (2), Carlos Esquer, Emanuel Sergio, José Carlos Moreno, José Padilla (5), Iván Álvarez, Guillermo Pérez (5), Víctor Deco (3), Aarón Bosch, Miguel Miralles (2) i Gerardo Borrás.

Entrenador Nikola Milos.

Parcials cada cinc minuts: 4-1; 5-2; 6-4; 8-4; 11-5; 11-7 (descans); 13-7; 17-11; 19-13; 20-16; 23-19 i 25-20 (final).

Àrbitres: Laura Buchón i Cristina Martín.

Estadi: Poliesportiu Marni.