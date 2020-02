El Viscoconfort Maristes Algemesí completa davant el Petrer quatre victòries seguides com a local

Connect on Linked in

El Viscoconfort Maristes Algemesí va véncer a un rival directe en la lluita per les primeres posicions de la Primera Estatal de l’handbol espanyol i continua en el coliderato de la classificació, empatat amb l’Eivissa. Els homes de Nikola Milos es van desfer en aquesta ocasió del Hispanitas Petrer en un partit més complicat del que mostra el resultat final i amb àmplies parts de la trobada en el qual va regnar la igualtat.

El Petrer es va presentar en el pavelló algemesinense amb la intenció de donar un colp sobre la taula i aguaitar les primeres posicions, més si cap amb les derrotes del Sant Joan i l’empat de l’Agustins Alacant. No obstant això, el resultat final amplia les diferències dels primers classificats sobre els seus immediats perseguidors i si l’Eivissa, Viscoconfort i Enforne Alacant ja superen els trenta punts (33 els dos primers i 32 el tercer), el Torrevieja es queda ja amb 24, l’Agustins amb 23 i el Petrer amb 19. El que queda de lliga, per tant, serà una rivalitat entre tres conjunts pel lideratge, encara que la resta continua comptant amb la capacitat de donar un esglai que els complique la seua marxa en la lliga regular.



En el partit d’aquest diumenge, el Viscoconfort Maristes Algemesí no va poder marcar les primeres diferències ressenyables fins a cinc minuts abans del final de la primera meitat, quan es va anar tres gols en el marcador amb el 14-11. Va trencar amb això una igualtat que s’havia ensenyorit de l’electrònic en els primers minuts. Després del pas pels vestuaris, els riberencs van tornar a comptar amb un parcial inicial enrachado i va establir una diferència que va arribar a anar-se als nou punts, relaxant-se després amb els canvis que van permetre acumular experiència als jugadors menys habituals. No obstant això, el partit s’havia trencat abans, just en els cinc minuts anteriors al descans. El Maristes va tirar de maduresa i els seus jugadors van demostrar que saben quan han d’estrényer les dents per a destrossar als seus rivals.

En l’apartat anotador va sobreeixir de nou Padilla amb huit gols, amb protagonisme també per a Emanuel Sergio amb 4, Guillermo Pérez amb 5 o Iván Álvarez també amb 4.



El Viscoconfort Maristes Algemesí tornarà a jugar la setmana vinent fora del seu pavelló després de quatre trobades com a local seguits. Ho farà en la pista de l’Agustins Alacant, un dur rival. Serà el dissabte 8 a partir de les 19 hores en el Pavelló Sant Agustí d’Alacant.

CB Viscoconfort Maristes Algemesí 30-21 Hispanitas BM Petrer

CB Viscoconfort Maristes Algemesí – Julián Villa, Vicente Tormo (4), Sebastián Restropo (2), Robert Iosif (1), Carlos Esquer, Emanuel Sergio (4), José Padilla (8), Iván Álvarez (4), Guillermo Pérez (5), Víctor Deco, Aarón Bosch, Guillem Adam, David Navarro i Miguel Miralles (2).

Entrenador Nikola Milos.

Hispanitas BM Petrer – David Arnedo, Manuel Martínez (5), Francisco Verdú (1), Alejandro Rico (3), Alejandro Payà (1), Manuel Osorio, Germán Bastán, Javier Carrasco (1), Imanol Falcó (1), Juan Alcanyís, Alex Pérez, Adrián Juárez (3), Juan Marhuenda, Miguel Labañera (3), Diego Agulló i Daniel González (3).

Entrenador: José Rizo.

Parcials cada cinc minuts: 3-2; 5-5; 9-7; 10-9; 11-11 i 14-11 descans. 17-12; 19-14; 22-15; 25-16; 27-19 i 30-21 final.

Àrbitres: Laura Buchón i Cristina Martín.

Estadi: Pavelló 9 d’Octubre d’Algemesí.