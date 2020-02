El Viscoconfort Maristes Algemesí destrossa a l’Águilas per 40-16

L’empat de dos rivals directes del Viscoconfort Maristes Algemesí li permet situar-se líder de la Primera Divisió Estatal de l’handbol espanyol. Això i la contundent victòria per 40-16 davant l’Águilas, un conjunt que només va poder plantar cara als riberencs en els primers instants de la trobada, per a desinflar-se després en les acaballes del descans i patir un autèntic daltabaix després del pas pels vestuaris.

L’Eivissa i el Torrevieja van empatar aquest cap de setmana en el partit disputat a les illes, per la qual cosa els illencs deixen la primera posició en mans del Viscoconfort que, després de vint partits, encapçala la classificació amb 37 punts, un més que l’Eivissa i tres més que l’Enforne Sporting Alacant. El Torrevieja queda despenjat ja a deu punts. Els riberencs porten ja moltes jornades de victòries i en l’actualitat sumen 18 triomfs per un sol empat i una altra victòria. Una marxa pràcticament irreprotxable.



Davant l’Águilas, en el partit disputat en el pavelló algemesinense, van tornar a demostrar que la seua pista és un fortí. Els visitants van poder fer front, amb els seus escassos jugadors, als primers deu minuts però quan Nikola Milos va començar a refrescar la plantilla, les prestacions de l’Águilas va baixar. En el minut quinze ja perdia de cinc i en el descans, de nou. No obstant això, encara semblava que podrien veure’s coses interessants. Després del pas pels vestuaris tot va quedar buidat.

Els visitants van quedar de nou en la segona meitat amb huit gols (per a un còmput total de setze) mentre el Viscoconfort va sumar punts amb facilitat. De fet, en els segons trenta minuts es va anar fins als vint-i-tres, amb protagonisme per a Guillermo Pérez (que va aconseguir huit) i Emanuel Sergio i José Padilla, que es van anar fins als set. Al final, victòria còmoda i minuts tant per als jugadors joves com per a les noves incorporacions, dos vells coneguts com José Carlos Moreno i Gerardo Borrás que també van tindre protagonisme de cara a la porteria rival.

La pròxima trobada serà un d’aqueixos que marca la temporada. El Viscoconfort viatjarà a la pista del Forn Sporting Alacant per a mesurar-se al tercer classificat el dissabte a partir de les 19.30 hores. Partit clau per a seguir en el lideratge i assegurar les posicions que donen dret a jugar la promoció d’ascens a la segona divisió de l’handbol espanyol.

CB Viscoconfort Maristes Algemesí 40-16 Ritec BM Águilas

CB Viscoconfort Maristes Algemesí – Julián Villa (1), Vicent tormo (2), Sebastián Restrepo (2), Carlos Esquer (3), Emanuel Sergio (7), José Carlos Moreno (3), José Padilla (7), Iván Álvarez, Guillermo Pérez (8), Pau Granell, Víctor Deco (1), Aarón Bosch, Guillem Ada, Miguel Miralles (3) i Gerardo Borrás (1).

Entrenador Nikola Milos.

Ritec BM Águilas – Marcelo Carib (5), Juan Moreno, José Rodríguez (1), Joao Montorso (7), Fernando González, Juan Garci, Aarón García, Sergio Parra (2), Cristian López, Sergio Robles (1) i Alejandro Pérez.

Entrenador: Fernándo González.

Parcials cada cinc minuts: 3-3; 7-5; 11-6; 13-7; 14-8; 17-8 (descans); 21-8; 25-8; 29-11; 33-13; 35-15 i 40-16 (final).

Àrbitres: Aitor Molina i Javier Gomáriz.

Estadi: Pavelló 9 d’Octubre d’Algemesí.