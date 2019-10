El Viscoconfort Maristes Algemesí estreny la taula amb la seua victòria davant l’Águilas

Connect on Linked in

El Viscoconfort Maristes Algemesí estreny la classificació. Els pupils de Nikola Milos van aconseguir una contundent victòria a domicili davant el Ritec Águilas, al qual van derrotar per 22-38 després de demostrar que, hui dia, són un equip considerablement superior. I això que l’entrenador marista continua considerant que el conjunt groc compta amb marge de millora i que el millor del rendiment està encara per arribar. Malgrat els primers minuts igualats, els riberencs van començar a demostrar les diferències a partir del minut 10, amb quatre gols d’avantatge que es van mantindre durant tota la primera meitat, fins a allargar-se als sis en el descans. Després del pas pels vestuaris, els visitants van continuar amb el mateix ritme de treball i no es van relaxar. A més, Milos va poder donar minuts als menys habituals i diversos jugadors joves comencen a comptar amb participació que els ajuda a madurar el seu joc en una divisió tan complicada com la Primera Divisió Estatal.



José Padilla va tornar a ser l’home amb major protagonisme anotador del Viscoconfort i es va retirar amb nou gols en el seu caseller particular. En l’actualitat, és el segon màxim golejador del grup amb 37 gols, amb una mitjana de 7.4 punts per partit. Per part seua, Sebastián Restropo va aconseguir set i Miguel Miralles es va anar fins als sis.



El Viscoconfort és tercer en la taula amb nou punts, a un del líder, l’Enforne Sporting Alacant, i empatat amb l’Eivissa. Ha sumat quatre victòries i un empat en les cinc primeres jornades. Això malgrat haver jugat quatre dels partits lluny del seu pavelló. La setmana vinent, exactament el diumenge a partir de les 12 hores, rebrà en el Pavelló 9 d’Octubre d’Algemesí al líder, per la qual cosa s’espera un partit en gran.

Ritec BM Águilas 22-38 CB Viscoconfort Maristes Algemesí

Ritec BM Águilas – Juan Carlos Moreno (1), José Manuel Rodríguez (2), Juan Francisco del Peral (1), Daniel Zamora, Daniel López (2), Fernando González, Juan Romera (1), Tomás Martínez, Borja Velasco, Sergio Parra (7), Daniel Nevado, David Fondevila (5), Sergio Robles (3) i Ismael Ait.

Entrenador: Fernando González.

CB Viscoconfort Maristes Algemesí – Julián Villa, Alberto Ortiz, Sebastián Restropo (7), Robert Iosif, Carlos Esquer (3), Emanuel Sergio (3), José Padilla (9), Iván Álvarez (2), Víctor Deco (4), Aarón Bosch, Arturo Girbés (1), David Navarro (3) i Miguel Miralles (6).

Entrenador Nikola Milos.

Parcials cada cinc minuts: 4-4; 5-9; 8-12; 10-14; 10-16; 13-18 descans. 14-22; 16-23; 19-27; 21-32; 22-37; 22-38 final.

Àrbitres: Jorge Batanero i Marcos Domínguez.

Estadi: Pavelló Agustín Muñoz.