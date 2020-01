El Viscoconfort Maristes Algemesí segueix amb pas ferm i arrasa al Port de Sagunt B

Connect on Linked in

Espectacular la ratxa que està aconseguint enllaçar el Viscoconfort Maristes Algemesí. Els homes de Nikola Milos van tornar a ser infal·libles a casa i es van imposar al Fertiberia Port de Sagunt B, en un partit que a penes va tindre història i en el qual els riberencs van acabar vencent per tretze gols. El Viscoconfort va eixir en estampida i ja en el primer parcial de cinc minuts va demostrar el seu encert anotador però sobretot la seua serietat en defensa, deixant el marca propi a zero.

L’avantatge de 4-0 es va expandir fins al 6-2 amb els posteriors cinc minuts i quan es van encaminar cap als vestuaris per a descansar després de trenta minuts el partit estava vist per a sentència. Els riberencs doblegaven en el marcat als visitants, que només van poder marcar nou gols. La situació va tornar a permetre que Nikola Milos (que sempre assegura que la seua plantilla és curta) poguera donar descans als més habituals, la qual cosa va notar en el repartiment del protagonisme anotador. Padilla va tornar a ser davanter en els punts però va estar acompanyat per uns altres com Guillermo Pérez o Emanuel Sergio amb sis punts, mentre també van adquirir protagonisme homes menys habituals com Robert Iosif amb tres dianes.



La segona part no va tindre excessiva història i els locals van anar rendibilitzant l’avantatge, sempre situada per damunt dels deu punts. De fet, en la recta final es va tornar a marcar més encara, per a acabar el partit doblegant en el marcador al filial del conjunt de Asobal.

Els aspirants al lideratge no perdonen. Van tornar a guanyar els principals rivals del Viscoconfort, tant l’Enforne Sporting Alicantes (que segueix líder amb 30 punts) com el Playasol Eivissa, que li segueix (igual que el Maristes Algemesí) amb 29 dígits.



El Maristes tornarà a jugar a casa la setmana vinent. Serà davant el Torrevieja, que li segueix en la classificació el diumenge a partir de les 12 hores en el Pavelló 9 d’Octubre d’Algemesí.

CB Viscoconfort Maristes Algemesí 31–18 Fertiberia Port de Sagunt B

CB Viscoconfort Maristes Algemesí – Julián Villa, Vicent Tormo (2), Alberto Ortiz (1), Sebastián Restropo (2), Robert Iosif (3), Carlos Esquer (1), Emanuel Sergio (6), José Padilla (6), Iván Álvarez, Guillermo Pérez (6), Guillem Adam, Víctor Deco (2), Aarón Bosch, David Navarro i Miguel Miralles (2).

Entrenador Nikola Milos.

Fertiberia Port de Sagunt B – Guillermo Martínez, Álvaro Perales (2), Alex Ortega (3), Álvaro Gil (1), Pablo Núñez, Javier Rodrigo, Iván Urbano, Arnau Fernández (5), Juan Cruz, Daniel Rustarazo (4), Álvaro López, Jordi Manero, David López, Javier Olivares (3) i Jorge Sorando.

Entrenador: Juan Carlos Núñez.

Parcials cada cinc minuts: 4-0; 6-2; 9-3; 11-4; 15-6; 20-9 descans. 21-10; 22-11; 23-13; 25-14; 28-18; 31-18 final.

Àrbitres: Eduardo Molina i Víctor Manrique.

Estadi: Pavelló 9 d’Octubre d’Algemesí.