El Viscoconfort Maristes Algemesí venç amb claredat al Benidorm

El Viscoconfort Maristes Algemesí segueix fort, sobretot a casa. Els homes de Nikola Milos van véncer sense contemplació al Benidorm per 30-16 després de completar una trobada en el qual es va aconseguir un equilibri quasi perfecte entre la defensa i l’atac i en el qual l’entrenador groc va poder donar minuts als jugadors menys habituals donades les àmplies diferències que es van marcar des dels primers minuts. La lluita per la primera posició segueix en un mocador. Continua sent líder, una setmana més, l’Sporting Alacant amb 24 punts, seguit de prop per l’Eivissa i el Viscoconfort amb 23 punts. Més lluny queden ja el Sant Joan i el Torrevieja (que va perdre aquesta setmana) amb 18 punts.



El Viscoconfort va començar el xoc com un tir. Si en el minut 5 ja guanyava per 4-1, deu minuts després la diferència s’havia doblegat i els visitants només havien pogut veure porta en dues ocasions. Quan va arribar el descans, el Benidorm només havia pogut marcar huit gols. Des de la defensa es va edificar la victòria. A partir de llavors, els menys habituals van anar prenent protagonisme. Guillermo Pérez es va erigir com l’home amb més encert de cara a la porteria rival però la resta va estar més igualat, encara que canoners com Padilla o Emanuel Sergio no van fallar, amb 5 i 4 gols, respectivament.



El Viscoconfort es mesurarà aquesta setmana a un rival directe. Visitarà a l’Handbol Vila Antonio Sant Joan el dia 21 a partir de les 19 hores. Ve de guanyar per 23-31 a l’Elx i ara mateix són quarts, per la qual cosa els algemesinenses necessiten la victòria per a despenjar-los una mica més en la taula classificatòria.

CB Viscoconfort Maristes Algemesí 30-16 Benidorm

CB Viscoconfort Maristes Algemesí – Julián Villa, Andreu Ortiz (1), Vicent Tormo (1), Alberto Ortiz, Sebastián Restropo (2), Robert Iosif (1), Carlos Esquer, Emanuel Sergio (4), José Padilla (5), Iván Álvarez (2), Guillermo Pérez (8), Guillem Adam, Víctor Deco (2), Aarón Bosch, David Navarro (2) i Miguel Miralles (2).

Entrenador Nikola Milos.

Benidorm – Carlos García, Manuel Cabezuelos (4), Juan Conca, Javier Abinzano, Luis Víctor, Sergio Soler (1), Ian Santamaría, Alejandro Cutanda (5), Adán Gázquez (3), Carlos Chiner, Kevin García, Abel Gavilán (1), Daniel Lara i Ismael Soler (2).

Entrenador: Luis Parro.

Parcials cada cinc minuts: 4-1; 5-2; 8-2; 10-4; 14-5; 17-6 descans. 19-8; 20-11; 22-13; 24-15; 27-16 i 30-16 final.

Àrbitres: Alberto Cost Torralba i Francisco Cost Torralba.

Estadi: Pavelló 9 d’Octubre d’Algemesí.