El Viscoconfort Maristes Algemesí venç en la complicada pista de l’Agustins

El Viscoconfort Maristes Algemesí va aconseguir la victòria en una de les pistes més complicades de tota la Primera Divisió Estatal de l’handbol espanyol, la de l’Agustins d’Alacant. L’equip de Nikola Milos es va imposar per 20-22, la qual cosa li permet mantindre el coliderato de la lliga, en el dia a més que es confirmava la volta al club groc de José Carlos Moreno i Gerardo Borràs, dos històrics jugadors que permeten donar major solidesa a l’equip. Els rivals dels riberencs en la lluita pel lideratge també van véncer, per la qual cosa continua la dura pugna, amb tot per decidir i fins a tres equips en la pomada.



La trobada davant l’Agustins va ser apassionant. No va defraudar als afeccionats a l’handbol que es van donar cita en La Catedral, amb dos equips que es jugaven el futur: l’Algemesí seguir en llocs d’ascens i Agustins per a acostar-se als dos primers de la classificació. La primera part va tindre dos moments significatius. La bona arrencada de l’equip de Milos i la competitivitat del conjunt de Cabanas. La igualtat dels dos primers parcials (1-1 i 2-2) va demostrar el complicat que es plantejava el xoc. Però l’Algemesí va aconseguir, gràcies a dos contraatacs i a dos errors dels tricolor, marxar-se en el marcador 3-6 (parcial de 4-1). Cabanas va demanar temps mort. I va ser crucial. A partir d’aqueix moment, l’Agustins va ser molt més dur en defensa i va aparéixer el canterano Jorge Laredo. L’equip, en només 10 minuts, va remuntar la diferència en el marcador amb un parcial de 5-1 (9-7) i va acabar el primer acte amb un 11-9 (+3) a favor.



Després del pas pel vestuari, l’Agustins va intentar mantindre la renda obtinguda però li va ser molt complicat per la intensitat imposada pel Viscoconfort, que va endurir el seu defensa i els seus encerts en els llançaments, la qual cosa li van portar, en només deu minuts, a retallar les diferències i posar-se un a dalt (13-14). L’absència, per malaltia, de Juan Antonio Calderón va ser decisiva per als interessos dels tricolor. El jugador de la Vega Baixa, ex Asobal, és fonamental per als Tricolor.



A partir d’aqueix moment, cap dels dos equips va aconseguir marxar-se en el marcat. Un a dalt, un a baix. L’últim parcial va ser decisiu. A ell es va arribar amb un 19-19. L’Agustins havia de defensar sense cometre cap error i encertar en els seus atacs. Els nervis es palpaven en La Catedral. Padilla, Moreno i Tormo no van fallar davant la porteria de Dani Vázquez. Mentre que en Agustins sol Laredo va ser capaç d’anotar. Al final, derrota 20-22 davant un Viscoconfort Maristes Algemesí i candidat per a l’ascens a la DHPLATA. Els riberencs van trencar la ratxa de set jornades seguides sense perdre dels locals Agustins.



El Viscoconfort tornarà a jugar a casa la setmana vinent. Ho farà davant el Ritec BM Águilas, el diumenge a les 12 hores, l’horari habitual en el Pavelló 9 d’Octubre d’Algemesí.

CD Agustins 20-22 CB Viscoconfort Maristes Algemesí

CD Agustins – Dani Vázquez, Iván Ruiz, Aitor García (3), Augusto Moreno (1), Juani Cantore (1), Bruno Cerrotta (1), Julián López (3), Mateo Aires (1), Manuel Brea, Álvaro Moreno (1), Aarón González, Jorge Jimeno (3) i Jorge Laredo (6)

Entrenador: Juan Cabanas.

CB Viscoconfort Maristes Algemesí – Julián Villa, Vicent tormo (1), Sebastián Restrepo (1), Carlos Esquer (5), Emanuel Sergio, José Carlos Moreno (3), José Padilla (7), Iván Álvarez (2), Guillermo Pérez (3), Vítor Deco, Aarón Bosch, Miguel Miralles i Gerardo Borrás.

Entrenador Nikola Milos.

Parcials cada cinc minuts: 1-1, 2-2, 3-6, 8-6, 9-7, 11-9 (descans); 12-11, 13-14, 16-15, 18-18, 19-20 i 20-22 (final).

Àrbitres: José Molina Baena i Francisco Molina Baena, Col·legi Andalús

Estadi: Pavelló Col·legi Sant Agustí, La Catedral.