El voluntariat ambiental tanca esta edició amb l’augment de parelles reproductores del corriolet camanegre

Campillo destaca que gràcies al voluntariat han millorat tant les condicions del corriolet camanegre, com la de la resta d’espècies de l’entorn

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo ha participat en l’acte en el qual s’han presentat els resultats del voluntariat ambiental per a la vigilància i conservació del corriolet camanegre (Charadrius Alexandrinus) en el Estany de Pujol i a la platja de Rafalell i Vistabella. Durant l’acte Campillo ha agraït la implicació i l’esforç dels voluntaris en la defensa del medi ambient, “gràcies a este voluntariat no sols s’ha aconseguit augmentar la reproducció del corriolet camanegre, del qual cada vegada hi ha més parelles reproductores i cada vegada més pollets tiren avant, sinó també s’ha millorat les condicions d’altres espècies, i no sols aus sinó insectes i vegetals que salen beneficiades gràcies a la protecció que es fa de l’entorn”.

Campillo ha destacat “l’important que es este voluntariat per a formar als seus participants en ciutadania i sensibilització mediambiental” i ha signat que prendrà nota de totes les indicacions que han fet els voluntaris per a millorar la protecció d’estos paratges, com la millora de la informació o l’ampliació de les zones tancades reservades a estes espècies”.

El projecte, en el qual participa l’Ajuntament de València a través del Servici Devesa- Albufera té com a objectiu protegir els nius durant el la temporada crítica de nidificació del corriolet a les platges de la ciutat e València. El vicealcalde també ha agraït la labor que estan realitzant les entitats SEO/BirdLife i Acció Ecologista-Agró, “perquè gràcies a elles hem pogut realitzar este voluntariat durant els últims mesos, tan necessària per a ajudar a la reproducció d’estes aus. Espècies com el corriolet camanegre que està amenaçada i necessita d’esta ajuda per a subsistir”.

En el’Estany de Pujol, donada la forta pressió de visitants durant el tancament perimetral establit per les restriccions derivades de la pandèmia, el Servici Devesa Albufera va sol·licitar l’avançament a febrer de l’execució del voluntariat ambiental previst per a juny. Al llarg del període s’han realitzat tres convocatòries, en les quals han participat 49 voluntaris, que han participat en torns de dues hores amb diferents horaris en funció de la temporada i l’afluència de visitants

Les principals incidències s’han produït amb les persones que passejaven als seus gossos solts, els ciclistes, els fotògrafs que salten la talanquera i els gats assilvestrats que crien en els voltants de l’Estany. Gràcies els voluntaris han pogut nidificar 34 parelles de charrancito comú (Sternula albifrons) i 9 parelles de corriolet, a més d’una parella de camallonga com una (Himantopus himantopus). El nombre de parelles de corriolet ha anat variant al llarg de la temporada de cria, ja que inicialment van començar 3 parelles, però finalment s’han comptabilitzat fins a 9 parelles, provinents d’altres enclavaments del parc natural on no han pogut reproduir-se amb èxit.

A la Platja de Rafalell i Vistabella han participat 16 voluntaris, que des del 13 de juny han recorregut les platges informant i conscienciant als visitants, especialment a les persones que passegen als seus gossos, sobre la necessitat de portar el gos lligat i respectar a la resta d’espècies que viuen en l’entorn. Han detectat i protegit diversos nius que es trobaven fora de les talanqueres, han repartit bosses de roba per a sensibilitzar a les persones sobre l’impacte de les bosses de plàstic d’un sol ús en el medi ambient, i han retirat residus de la platja. Una vegada acabada la temporada de reproducció 3 pollets han aconseguit tirar avant, alguna cosa a destacar ja que l’any 2013 en la marjal de Rafalell i Vistabella només hi havia una parella d’esta espècie en perill d’extinció, i en l’actualitat es compta amb prop de deu.